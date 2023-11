L'avant-première Black Friday Darty est lancée ! Profitez de nombreuses remises avant l'heure sur une sélection de produits high-tech, électroménager, informatique, son...

Pour vous aider à faire votre choix, nous vous avons sélectionné 15 articles affichant des promotions très intéressantes.

Commençons par l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3. Il possède un écran Full HD de 14 pouces d’une résolution de 1920 x 1080 pixels qui vous offre une image nette, et ses haut-parleurs en façade sont dotés du son Dolby Audio.

L'IdeaPad 3 embarque un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11ème génération, cadencé à 2,4 GHz (jusqu’à 4,2 GHz en mode Turbo Boost) avec 8 Mo de mémoire cache, pour afficher toutes vos applications de manière fluide.

Il est également doté de 16 Go de mémoire vive et son SSD de 256 Go vous fait bénéficier d'un large espace de stockage ainsi que des temps de chargement réduits.

Un lecteur de carte SD est disponible et l'ordinateur est équipé de ports USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 type C et HDMI.

L'ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3 est en ce moment au prix spécial de 599,99 € au lieu de 849,99 €, soit une remise de 29% sur Darty. La livraison est gratuite.

Top 15 des meilleures offres pré Black Friday Darty

