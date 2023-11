Commençons par le smartphone Samsung Galaxy A54 5G. Il possède un écran Super AMOLED FHD+ lumineux et fluide de 6,4 pouces et 120 Hz pouvant afficher 16,7 millions de couleurs.

Il offre 8 Go de RAM et 128 Go de ROM et jusqu'à 2 jours d'autonomie avec sa batterie de 5 000 mAh.

Son capteur principal de 50 MP stabilisé permet de prendre des photos nettes même la nuit. Il est également équipé d'un capteur ultra grand angle de 12 MP, d'un frontal 32 MP et d'un macro 5 MP.

Résistant à l'eau et à la poussière, il est certifié IP67 et est doté d'un son Dolby Atmos immersif.

Le smartphone Samsung Galaxy A54 5G est en réduction à 309,99 € au lieu de 429 €, soit une remise de 27% sur Rakuten. Livraison gratuite en 3 à 5 jours.

