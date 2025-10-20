Des flammes vives et une épaisse fumée noire s'échappant d'un compartiment à bagages, en plein vol. C'est la mésaventure qu'ont vécue les passagers du vol CA139 d'Air China ce samedi 18 octobre 2025. La cause de cet incendie spectaculaire ? Une simple batterie au lithium, qui s'est enflammée spontanément, forçant l'équipage à un déroutement d'urgence.

Que s'est-il passé à bord du vol CA139 ?

L'avion de la compagnie Air China effectuait la liaison entre Hangzhou, dans l'est de la Chine, et Séoul, en Corée du Sud. Alors qu'il survolait la mer, un incendie s'est déclaré dans un bagage à main rangé dans un coffre à bagages au-dessus des sièges. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux par des passagers montrent la panique à bord et au moins un passager tentant d'éteindre les flammes.





La compagnie a confirmé dans un communiqué que l'équipage a "immédiatement géré la situation conformément aux procédures", réussissant à maîtriser le feu rapidement.

Pourquoi l'avion a-t-il été dérouté ?

Par mesure de précaution absolue. Même si l'incendie a été maîtrisé, la présence de fumée en cabine et le risque potentiel de reprise du feu ont conduit le commandant de bord à prendre la décision de dérouter l'appareil. L'avion, qui se trouvait alors à mi-chemin, a fait demi-tour pour se poser en toute sécurité à l'aéroport international de Shanghai Pudong.

?✈️ A fire broke out onboard Air China flight CA139 from Hangzhou to Seoul, reportedly caused by a lithium battery in a passenger’s bag.



The crew contained the fire, and the flight safely diverted to Shanghai Pudong Airport. ??@AirNavRadar pic.twitter.com/NiFkpGSSCU — Runway Report | Aviation News (@Runway_Report12) October 18, 2025





Les données de suivi de vol confirment que l'avion a atterri à Shanghai un peu plus d'une heure après avoir fait demi-tour, assurant ainsi la sécurité de tous les passagers et de l'équipage. Aucun blessé n'est à déplorer.

Pourquoi les batteries au lithium sont-elles si dangereuses ?

Cet incident est un rappel brutal du danger que représentent les batteries au lithium, omniprésentes dans nos appareils électroniques (téléphones, ordinateurs, batteries externes...). Dans son communiqué, Air China a précisé qu'une "batterie au lithium s'est enflammée spontanément".



Ce phénomène, appelé emballement thermique, est une réaction en chaîne qui peut se produire si la batterie est endommagée, défectueuse ou en surchauffe. Elle libère alors une énergie intense sous forme de chaleur et de flammes, un incendie particulièrement difficile à éteindre. C'est la raison pour laquelle le transport de ces batteries en soute est très réglementé et qu'il est toujours demandé de les garder avec soi en cabine.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'équipage a-t-il appliqué les mesures standard ?

Oui, selon le communiqué officiel d'Air China, l'équipage a suivi les procédures d'urgence établies pour ce type d'incident. Leur intervention rapide a permis de maîtriser l'incendie et d'assurer la sécurité des passagers en déroutant l'avion.

Quelles sont les règles pour transporter des batteries au lithium en avion ?

Les batteries au lithium de rechange (batteries externes, etc.) doivent impérativement être transportées en cabine, dans les bagages à main. Il est interdit de les placer en soute en raison du risque d'incendie. Les appareils contenant des batteries, comme les ordinateurs portables ou les téléphones, sont autorisés en cabine et en soute, mais il est recommandé de les garder avec soi.

Y a-t-il eu des blessés lors de cet incident ?

Non. La compagnie Air China a confirmé qu'aucun passager ni membre d'équipage n'a été blessé lors de l'incident. Le déroutement s'est déroulé sans encombre et tous les passagers ont été évacués en toute sécurité à Shanghai.