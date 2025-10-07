Le petit gadget qui vous a déjà tiré d'affaire à maintes reprises pourrait se retrouver au fond de votre sac lors de votre prochaine escapade. Un ensemble de nouvelles règles, instaurées discrètement mais avec détermination par un grand nombre de compagnies aériennes, interdit désormais l'utilisation des batteries externes, communément appelées "powerbanks", en vol.

Cette mesure, prise suite à une série d'événements graves, représente un changement significatif dans la gestion des appareils électroniques à bord et soulève des interrogations sur la sécurité en lien avec l'augmentation de produits de qualité variable.

Pourquoi cette interdiction abrupte ?

L'explication est claire et pourrait avoir des conséquences désastreuses : le danger d'un incendie. La majorité de ces dispositifs fonctionnent avec des batteries au lithium qui, si elles subissent des dommages, présentent un défaut ou sont surchargées, peuvent déclencher un « emballement thermique ». Ceci est un processus en cascade incontrôlable qui peut aboutir à des détonations, des émanations de gaz nocifs et des incendies extrêmement ardus à maîtriser en hauteur.





Divers événements récents, du déclenchement d'un incendie dans un espace de rangement à bord d'un vol Air Busan en Corée du Sud à une batterie qui s'est embrasée dans un sac à dos sur un vol KLM, ont fait office de réveille-matin. L'accident fatal d'un avion cargo UPS en 2010, causé par l'embrasement de batteries lithium non signalées, reste gravé dans les mémoires de l'industrie. Avec une hausse de 50 incidents rapportés par la FAA uniquement en 2025, le principe de précaution s'est imposé comme standard.

Quelles entreprises sont visées et quelle est la stipulation de la règle ?

La liste ne cesse de grandir jour après jour. Récemment, le groupe Air France-KLM a modifié sa politique, suivant l'exemple d'autres acteurs majeurs tels qu'Emirates, Singapore Airlines, Cathay Pacific et de nombreuses autres compagnies asiatiques et américaines. Bien que les conditions spécifiques puissent différer, le principe général reste identique partout :

Transport en cabine requis : Les batteries externes sont formellement prohibées dans les bagages de soute.

Les batteries externes sont formellement prohibées dans les bagages de soute. Interdiction de brancher et de recharger : Il est désormais proscrit de connecter un appareil à sa batterie externe ou de recharger la batterie elle-même pendant le vol.

Il est désormais proscrit de connecter un appareil à sa batterie externe ou de recharger la batterie elle-même pendant le vol. Limite de capacité : La majorité des entreprises fixent une restriction sur la capacité des batteries acceptées, limitée à 100 Wh (wattheures), ce qui équivaut approximativement à 27 000 mAh.

Des entreprises telles que Korean Air ou Southwest Airlines vont jusqu'à demander que la batterie soit toujours visible, alors qu'Air France-KLM indique qu'elle ne doit pas être rangée dans les compartiments en hauteur. Le but est de pouvoir agir sans délai dès les premiers signes d'un incendie.

Pourquoi les batteries portables sont-elles plus ciblées que nos smartphones ?

L'écart principal se trouve dans la qualité de production et la certification. Les batteries présentes dans les téléphones intelligents ou ordinateurs de marques renommées telles qu'Apple ou Samsung sont assujetties à des normes de sécurité strictes et à des vérifications qualité sévères. Bien qu'il puisse arriver des incidents (comme ce fut le cas avec le Samsung Galaxy Note 7), ils demeurent très peu fréquents sur le plan statistique.





En revanche, le marché des batteries externes est saturé de produits d'origines et de qualités très diverses. Beaucoup de batteries à prix réduit disponibles sur des sites web marchands ne respectent pas les normes de sécurité, employant des cellules de mauvaise qualité et des systèmes de protection qui tombent en panne. C'est cette "loterie" en matière de qualité qui constitue un risque intolérable pour la sécurité dans l'aviation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-il toujours possible de prendre ma batterie externe à bord d'un avion ?

Effectivement, il est nécessaire de respecter la limite de capacité imposée par la compagnie aérienne (habituellement 100 Wh) et d'emporter ce dernier en tant que bagage à main. Elle est formellement proscrite en soute, car un feu pourrait y être inobservable et hors de contrôle.

Quels sont les dangers encourus si j'utilise ma batterie en dépit de l'interdiction ?

En plus du danger sérieux pour la sécurité de tous les voyageurs, vous risquez des pénalités imposées par la compagnie. L'équipage, formé pour faire face à ces circonstances, peut saisir votre appareil et vous imposer une pénalité. Il est essentiel de suivre ces instructions rigoureusement.

Cette interdiction va-t-elle se transformer en standard mondial ?

C'est hautement probable. L'AESA en Europe et la FAA aux États-Unis, qui sont des organismes d'autorité dans le domaine de l'aviation civile, s'efforcent d'uniformiser les normes de sécurité. Face à l'augmentation des incidents, il est fort probable que l'interdiction d'utilisation de batteries portables pendant le vol devienne une norme suivie par toutes les compagnies aériennes dans un avenir proche.