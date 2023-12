Alors que les Etats-Unis s'apprêtent à remettre en orbite leur navette expérimentale secrète X-37B à l'aide d'un lanceur lourd Falcon Heavy, La Chine a déjà fait de même avec son propre véhicule secret, la navette Shenlong lancée il y a quelques jours.

Une fois en orbite à l'occasion de sa troisième mission, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle libère six mystérieux objets identifiés par les observateurs comme les objets A, B, C, D, E et F, à défaut de connaître leur nature.

Comme la navette X-37B américaine, Shenlong réalise de longues missions de plusieurs centaines de jours en orbite basse pour réaliser diverses expérimentations. Elles sont présentées comme des essais à visée pacifique mais l'absence d'information à leur sujet laisse planer le doute sur des tests de capacités militaires, notamment de déplacement de véhicules spatiaux, d'approche et d'observation.

De mystérieux wingmen autour de la navette chinoise

Au moins un de ces objets (l'objet A) relâchés par Shenlong semble être capable d'émettre des signaux selon des schémas déjà observés durant les précédentes missions.

L'objet pourrait être capable d'échanger des données avec la navette chinoise, au contaire des objets D et E qui sont capables d'émissions mais font plutôt office de balises pour le moment.

Leur présence est nouvelle pour les observateurs qui suivent les évolutions de la navette chinoise dans ses moindres détails mais leur discrétion fait qu'ils ont peut-être été présents durant les précédentes missions de Shenlong sans avoir été remarqués.

Des navettes expérimentales très suivies

Pour le reste, la navette chinoise semble réaliser les mêmes opérations que précédemment en relâchant des objets à proximité, sans doute pour tester différentes opérations de maintenance, placement de charge utile ou d'observation de la navette.

Navette expérimentale et autonome X-37B des Etats-Unis

Le sujet est sans doute suivi avec attention par l'armée américaine et sa Space Force en particulier alors que la crainte monte de capacités offensives et défensives spatiales faisant intervenir des véhicules spatiaux capables de se rapprocher d'autres satellites pour les neutraliser ou espionner leurs communications (et a défaut identifier les fréquences d'émission pour pouvoir les brouiller).

Les Etats-Unis ne font pas différemment avec leur navette expérimentale X-37B dont la majeure partie des charges utiles est secrète et qui est vraisemblablement observée sous toutes les coutures côté chinois.

Pour la Space Force américaine, le fait que les deux navettes expérimentales, X-37B et Shenlong, suivent des timings similaires n'est vraisemblablement pas une coïncidence, note le site Space.com.