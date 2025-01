L'entreprise américain Axiom Space est présente sur différents fronts de la conquête spatiale, de la conception des combinaisons spatiales des futurs astronautes explorant la Lune à celle de modules pouvant se connecter à la Station Spatiale Internationale (ISS) et aux stations orbitales privées qui lui succèderont.

Dans la quête de débouchés pour ces dernières, Axiom Space prépare des modules contenant des laboratoires de recherche et des unités de production qui poursuivront les missions déjà en cours à bord de l'ISS.

La firme se serait récemment rapprochée des autorités taiwanaises pour envisager la possibilité de produire des semi-conducteurs dans l'espace. Taiwan est à la pointe des technologies de gravure de puces électroniques et Axiom Space y cherche logiquement des soutiens, avec l'intérêt de pouvoir profiter de la micro-gravité et du vide spatial pour mener des expérimentations et des productions impossibles ou difficilement réalisables sur Terre.

Des conditions idéales difficilement reproductibles sur Terre

Cela pourrait donner lieu à la création de semi-conducteurs de très haute qualité et de cristaux ultrapurs, sans les défauts générés par la gravité et les impuretés de l'atmosphère.

Axiom Space étudie la possibilité de mener de premières expériences à bord de l'ISS puis ensuite dans les stations orbitales privées après 2030. Par la suite et en cas de succès, la firme pourrait développer des modules dédiés de production de semi-conducteurs.

Axiom Space RMF, le futur module de recherche et production

Cela pourrait concerner des éléments comme le silicium et les nitrures (GaN) ou arséniures (GaAs) de gallium, avec des améliorations de qualité se répercutant sur les capacités de production de wafers de haute qualité avec des rendements supérieurs.

Quelle finalité économique ?

La question de l'intérêt de ces procédés sera bien sûr à l'étude et il reste à voir si la production de semi-conducteurs en milieu spatial pourra entrer dans les logiques économiques.

Axiom Space a bon espoir de faire descendre les coûts si le rythme des lancements spatiaux pourra être accéléré, comme semblent le promettre les lanceurs réutilisables de SpaceX, mais les matériaux produits dans l'espace resteront durablement onéreux et réservés à des applications particulières.

La production des wafers, du fait de leur complexité, devrait rester quant à elle une activité purement terrestre pendant un bon moment encore. Au-delà de la production de semi-conducteurs, Axiom Space ne désespère pas d'intéresser des secteurs de pointe comme les biotechnologies, l'industrie pharmaceutique ou l'impression 3D d'organes artificiels pour leur proposer des unités de production dans l'espace.