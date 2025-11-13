Face aux restrictions américaines, le géant chinois Baidu a dévoilé ses puces IA M100 et M300, prévues pour 2026 et 2027. Accompagnées des supercalculateurs Tianchi et du modèle d'IA ERNIE 5.0, cette initiative vise à bâtir un écosystème technologique souverain pour assurer l'autonomie stratégique de la Chine et concurrencer les acteurs occidentaux comme Nvidia.

Dans un climat de tensions technologiques croissantes entre Washington et Pékin, l'accès aux processeurs graphiques de pointe est devenu un enjeu de souveraineté.

Les restrictions américaines sur l'exportation de puces avancées, notamment celles de Nvidia, ont poussé les champions technologiques chinois à accélérer le développement de leurs propres solutions.

C'est dans ce décor que Baidu, lors de sa conférence annuelle Baidu World, a officialisé sa stratégie pour garantir une puissance de calcul "puissante, peu coûteuse et contrôlable" au service de l'autonomie du pays.

M100 et M300 : la double offensive de Baidu

Le cœur de l'annonce repose sur deux nouvelles puces développées par sa filiale Kunlunxin Technology. La première, baptisée M100, est spécialisée dans l'inférence et optimisée pour les modèles dits "mixture-of-experts" (MoE). Sa sortie est programmée pour début 2026.

Credit : @poezhao0605

L'année suivante, en 2027, arrivera la M300, une puce plus polyvalente conçue pour l'entraînement et l'inférence de très grands modèles multimodaux comptant des milliers de milliards de paramètres.

Cette cadence de lancements s'inscrit dans une stratégie pluriannuelle visant à offrir une alternative crédible aux solutions occidentales.

Au-delà de la puce : la puissance des supernodes Tianchi ?

Conscient que la performance d'une puce seule ne suffit pas, Baidu mise massivement sur une approche systémique avec ses "supernodes" Tianchi. Ces systèmes sont des clusters préconfigurés qui interconnectent des centaines de processeurs pour démultiplier leur puissance de calcul. Le Tianchi 256, qui regroupera 256 puces P800, est attendu pour le premier semestre 2026.

Une version plus musclée, le Tianchi 512, suivra au second semestre. Cette stratégie, qui privilégie l'intégration et la performance à l'échelle du cluster plutôt que la course à la puissance de la puce individuelle, est une approche qui devient une norme en Chine et qui est également adoptée par son rival national, Huawei.

ERNIE 5.0 : un cerveau pour animer le nouveau matériel

Ce déploiement matériel ne se fait pas en vase clos. Il est conçu pour servir de socle à la nouvelle génération du grand modèle de langage de l'entreprise, ERNIE 5.0. Décrit comme "nativement omni-modal", ce modèle a été pensé dès sa conception pour traiter et analyser de manière fluide le texte, les images et les vidéos.

En combinant son propre silicium, ses supercalculateurs et un modèle d'IA de pointe, Baidu construit une pile technologique entièrement intégrée. Le véritable test sera de tenir les délais annoncés et de démontrer que cet écosystème peut non seulement assurer l'autonomie de la Chine, mais aussi rivaliser en performance avec les géants américains.