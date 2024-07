On commence avec le barbecue portable Weber Lumin.

Il dispose d'une puissance de 2,2 kW. La cuve et le couvercle sont en acier émaillé et isolés pour assurer un meilleur rendement énergétique.

La grille de cuisson, fabriquée en fonte d'acier émaillée, mesure 33 x 49 cm et la température peut être réglée entre 60°C et 315°C, avec un temps de préchauffage de 10 à 15 minutes.

Le Lumin propose plusieurs fonctions de cuisson, telles que la saisie, la cuisson vapeur, le maintien au chaud à 60°C, les saveurs fumées et la décongélation. Un thermomètre intégré permet de surveiller la température. Le bouton de réglage est amovible pour plus de praticité, et un bac de récupération des graisses facilite le nettoyage.

Le barbecue portable Weber Lumin est à 380 € sur Rue du Commerce avec livraison offerte (vendeur Ubaldi). Son prix officiel s'élève à 629 €.



