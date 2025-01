On commence avec la Bose TV Speaker.

Avec deux haut-parleurs à plage étendue orientés de manière stratégique, elle offre un son riche et réaliste. Le haut-parleur d’aigus au centre améliore la clarté des voix, et grâce au mode dialogue, la barre optimise la compréhension de chaque mot pour une écoute cristalline.

Connectez la Bose TV Speaker à votre téléviseur en quelques minutes à l’aide du câble optique inclus ou d’un câble HDMI (vendu séparément). La barre dispose également d’une sortie HDMI compatible CEC / ARC, permettant de contrôler le volume avec la télécommande de votre téléviseur. De plus, avec la fonction de mise en veille automatique, elle s’allume dès qu’elle reçoit un signal audio.

Écoutez votre musique, podcasts et plus encore en streaming grâce à la compatibilité Bluetooth. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton Bluetooth de la télécommande fournie pour appairer votre appareil et profiter de vos contenus sans fil.

Retrouvez la Bose TV Speaker à 269,99 € au lieu de 299,95 € (prix officiel) en ce moment sur la Fnac. Et si vous êtes adhérent Fnac, vous bénéficiez en plus de 10 € offerts tous les 100 € d'achat avec le code promo JANV25.

Les barres de son suivantes sont également à prix réduit en ce moment :

