On commence avec la station électrique portable Anker SOLIX C300 DC.

Elle offre une puissance de 300 W et une capacité de 90 000 mAh (288 Wh), et est équipée de deux ports USB-C bidirectionnels de 140 W pour une recharge rapide et pratique.

Avec ses 7 ports, elle peut alimenter une large gamme d’appareils : une prise allume-cigare (120 W), deux ports USB-C de 140 W, un port USB-C de 100 W, un port USB-C de 15 W et deux ports USB-A de 12 W. Compacte, elle est facile à transporter, notamment avec une lanière (vendue séparément).

Elle peut également servir de lampe lorsqu’elle est rechargée avec un panneau solaire.

La centrale est compatible avec le panneau solaire portable Anker SOLIX 100 W, permettant une énergie renouvelable et inépuisable. Grâce à ses ports USB-C 140 W, la station atteint 80 % de charge en 1 heure. Avec un panneau solaire, ce niveau est atteint en environ 2,5 heures.

La Anker SOLIX C300 DC est actuellement à 169,99 € au lieu de 219,99 €, soit une remise de 23 % sur Amazon.



On continue avec la manette filaire MSI Force GC20 V2.

Elle est dotée de joysticks analogiques optimisés pour une réactivité fluide et de gâchettes de précision offrant 256 niveaux d'entrée graduée, idéales pour des commandes précises d’accélération et de freinage dans les jeux de course.

Conçue avec des boutons résistants offrant jusqu’à 2 millions de clics, la manette inclut des croix directionnelles magnétiques interchangeables (croix ou heptagone) pour un gameplay adapté à vos préférences.

Les deux moteurs de vibration offrent un retour haptique pour des sensations de jeu plus réalistes, tandis que les grips latéraux en caoutchouc texturé assurent une prise en main antidérapante.

Le logiciel MSI APP Player permet de jouer à des jeux mobiles sur PC avec des avantages tels que des FPS plus élevés, une résolution pleine écran et un contrôle total via la manette.

La manette est équipée d’un câble micro-USB vers USB 2.0 détachable de 2 mètres.

La MSI Force GC20 V2 est disponible en blanc à 20,84 € au lieu de 34,90 €, soit une remise de 40 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec le POCO F6 Pro - 512 Go.

Avec un cadre métallique et un dos en verre à finition marbrée, le Poco F6 Pro se distingue par son écran Flow AMOLED WQHD+ (3200 x 1440 pixels) de 120 Hz, offrant une luminosité exceptionnelle de 4 000 nits et une gradation PWM ultra-fluide à 3 840 Hz.

Équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec une technologie de gravure avancée en 4 nm de TSMC et une architecture huit cœurs (1+4+3), il offre des performances optimisées pour les jeux les plus exigeants, un multitâche fluide et une meilleure gestion énergétique.

Côté photo, le smartphone intègre une triple caméra de 50 MP avec un capteur Light Fusion 800, offrant une plage dynamique étendue, une stabilisation optique, un mode rafale 2.0 et un nouvel algorithme Ultra Night Photos pour des clichés de haute qualité même en faible luminosité.

Sa technologie d’HyperCharge adaptative de 120 W permet une recharge complète en seulement 19 minutes, tandis que les 12 Go de RAM LPDDR5X garantissent des performances rapides et fluides.

Vous pouvez retrouver le POCO F6 Pro 512 Go en noir ou blanc à 382,15 € sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

Pour rappel, Xiaomi indique un prix officiel de 633 € pour le modèle de 512 Go.



