En premier, voici la barre de son JBL Bar 1300.

Dotée de haut-parleurs surround et d’un caisson de basses sans fil, elle associe la technologie MultiBeam, qui projette le son sur les murs pour un effet surround immersif, à six haut-parleurs performants (quatre dans la barre et deux dans les enceintes amovibles), pour un rendu sonore 3D en Dolby Atmos et DTS.

Grâce au WiFi intégré, explorez plus de 300 services de streaming via AirPlay, Alexa MRM et Chromecast built-in, et profitez pleinement de vos playlists et contenus audio préférés.

Utilisez l’une des enceintes amovibles en tant qu’enceinte Bluetooth autonome ou associez-les pour créer un son stéréo riche et puissant.

Maîtrisez votre son avec l’application JBL One : configurez facilement la barre de son, ajustez ses paramètres et explorez une vaste bibliothèque musicale.

La JBL Bar 1300 est en ce moment à 990 € au lieu de 1 499 € (prix officiel), soit une remise de 34 % sur Amazon.





On continue avec le casque gaming sans fil JBL Quantum 910.

Profitez d'un positionnement audio 3D précis grâce au JBL QuantumSPHERE 360 et au suivi de mouvements de tête, ainsi que d'un son signature certifié Hi-Res : avec la technologie JBL QuantumSOUND, chaque détail sonore est restitué avec une précision inégalée pour un avantage compétitif.

Avec 39 heures d’autonomie, jouez tout en rechargeant sans jamais être à court d’énergie.

Grâce à la double connectivité sans fil, passez d’une connexion 2,4 GHz au Bluetooth 5.2 pour une expérience de jeu fluide et réactive, avec un micro-tige directionnel pour des communications claires.

Retrouvez le casque gaming sans fil JBL Quantum 910 à 149,99 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 25 % chez Boulanger avec livraison standard gratuite. À noter que JBL indique un prix de base de 249,99 € sur son site pour le Quantum 910.



Enfin, on termine avec le PC portable Microsoft Surface 7e édition Copilot+.

Il est équipé du Snapdragon X Elite Plus, un processeur ultra-puissant doté d'un GPU Adreno pour des performances graphiques exceptionnelles et d'un NPU capable de traiter jusqu'à 45 000 milliards d'opérations par seconde pour des applications basées sur l'IA. Conçu pour optimiser l'efficacité énergétique, il assure une autonomie prolongée tout en offrant une connectivité rapide avec WiFi 6E et Bluetooth 5.2.

Grâce à Microsoft Copilot intégré, le PC vous aide à travailler plus intelligemment en comprenant vos besoins et en vous fournissant des outils pour optimiser vos tâches. La fonction "Retrouver" permet de localiser facilement un document, un e-mail ou une page web même longtemps après, et des fonctionnalités avancées sont également intégrées comme les effets Windows Studio, les sous-titres en direct et l’intégration avec Adobe Lightroom.

L’écran PixelSense Flow HDR tactile de 13,8 pouces offre une qualité visuelle exceptionnelle grâce à ses bordures ultra-fines, ses noirs profonds, ses blancs éclatants et des couleurs vibrantes.

Le clavier du Surface Laptop est doté d'un pavé tactile haptique personnalisable selon vos besoins, assurant une interaction confortable et précise.

La caméra Studio, améliorée par l'IA, ajuste automatiquement l’éclairage et le son pour des appels vidéo et des enregistrements de qualité supérieure, peu importe où vous vous trouvez. Avec la connectivité 2,4 GHz et Bluetooth 5.2, vous restez connecté sans interruption.

Le PC intègre 16 Go de RAM LPDDR5x et un SSD de 512 Go et offre une autonomie de 20 heures en lecture vidéo.

Le Microsoft Surface Laptop 7e édition avec Copilot+ est en ce moment au prix de 1 099,99 € au lieu de 1 449,99 € (prix officiel), soit une remise de 24 % sur la Fnac avec livraison standard offerte.



