Le Black Friday est déjà là chez Lenovo ! Profitez de réductions pouvant aller jusqu'à :

-70% sur les accessoires et logiciels,

-63% sur les ordinateurs portables et fixes,

-56% sur les écrans,

-51% sur les tablettes,

-45% sur les smartphones...

Découvrez ci-dessous une sélection de PC portables, de PC de bureau et d'écrans gaming en promotion pour l'occasion.

Voici tout d'abord le PC portable Lenovo ThinkPad E16 Gen 1.



Il dispose d’un écran IPS de 16 pouces anti-reflets avec une résolution WUXGA (1920 x 1200 px).

Le ThinkPad E16 est équipé d’un processeur Intel Core i7-1355U, de 16 Go de RAM DDR4 et d’un SSD de 512 Go, offrant des performances rapides et fluides grâce à sa carte graphique Intel Iris Xe.

De nombreux ports sont inclus, notamment USB-C 3.2, USB-A 3.2 et Thunderbolt 4 et le PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1.

Doté d'un module dTPM 2.0 pour le chiffrement des données, d'une caméra infrarouge Full HD et d'un lecteur d'empreintes digitales, le ThinkPad E16 garantit une sécurité renforcée tout en répondant aux exigences de la norme MIL-STD-810H en matière de résistance aux chocs, de protection contre la poussière et l'humidité, ainsi que de résistance aux températures extrêmes.

Retrouvez le PC portable Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 à 999 € au lieu de 1 499 €, soit une remise de 33 % sur le site officiel avec livraison standard gratuite.

Voici d'autres PC portables ainsi que des PC fixes et des écrans Lenovo en promotion pour le Black Friday :

Pc portables Lenovo

Yoga 7 2-en-1 à 799,01 € soit -27% (14" OLED WUXGA 1920 x 1200 px tactile, HDR 500, Ryzen 7 8840HS, circuit graphique intégré AMD Radeon 780M, 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, WiFi 6E, mode tablette avec stylet)





(14" OLED WUXGA 1920 x 1200 px tactile, HDR 500, Ryzen 7 8840HS, circuit graphique intégré AMD Radeon 780M, 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, WiFi 6E, mode tablette avec stylet) LOQ 15 à 799,01 € soit -33% (15,6" IPS FHD 144Hz, Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 8 Go GDDR6, 16 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6)





(15,6" IPS FHD 144Hz, Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 8 Go GDDR6, 16 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6) ThinkPad P14s Gen 5 à 899 € soit -47% (14" IPS WUXGA 1920 x 1200 px, Ryzen 7 PRO 8840HS, circuit graphique intégré AMD Radeon 780M, 32 Go DDR5, SSD 1 To, WiFi 6E)

PC de bureau Lenovo

Écrans gaming Lenovo

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page dédiée au Black Friday Lenovo.

Ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec montre connectée Amazfit Balance, casque sans fil Sennheiser MOMENTUM 4 et casque gaming Razer BlackShark V2 ou encore notre article dédié au PC GEEKOM GT13 Pro version i9 ou i7 à prix spécial.