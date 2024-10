Voici tout d'abord le Asus ROG Strix XG43UQ.

Avec un espace colorimétrique DCI-P3 à 90 % et la certification DisplayHDR 1000, il offre des couleurs riches et un contraste saisissant. Il ajuste automatiquement la luminosité des zones sombres pour une meilleure visibilité sans altérer le reste de l'image.

La connexion HDMI 2.1 vous offre une expérience de jeu immersive sur les dernières consoles, avec une résolution 4K Ultra HD et une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le ROG Strix XG43UQ, associé aux dernières cartes graphiques, peut atteindre une fréquence de 144 Hz en 4K. Grâce à la technologie Display Stream Compression (DSC), le 4K passe via une seule connexion DisplayPort 1.4, sans perte de qualité visuelle.

La technologie GameFast Input réduit la latence pour une parfaite synchronisation avec l'action, tandis que FreeSync Premium Pro garantit des images fluides, que ce soit pour des contenus standards ou HDR, en réduisant les retards d'affichage.

Les technologies ELMB et Adaptive-Sync éliminent ghosting et tearing, offrant des images nettes même à haute fréquence. GameVisual propose plusieurs modes d'affichage adaptés aux différents types de contenu, tandis que GamePlus ajoute des fonctionnalités en jeu pour améliorer votre expérience.

DisplayWidget permet de gérer facilement les paramètres via le menu OSD ou les touches de navigation, tandis que App Sync associe automatiquement les modes GameVisual à vos applications et jeux. Ces réglages peuvent également être sauvegardés et partagés au format AXML.

Le ROG Strix XG43UQ est également équipé d'un filtre ASUS Ultra Low Blue Light, certifié TÜV Rheinland, ainsi que de la technologie Flicker-Free pour réduire le scintillement.

Enfin, le moniteur prend en charge les modes Picture-in-Picture (PiP) et Picture-by-Picture (PbP), permettant d'afficher simultanément des contenus de deux sources différentes.

Retrouvez l'écran PC gaming Asus ROG Strix XG43UQ en promotion à 799,99 € au lieu de 1 199,99 €, soit une remise de 33 % sur la Fnac avec livraison standard gratuite. À noter qu'Asus indique un prix de base de 1 470,90 € pour ce modèle sur son site.



