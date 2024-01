Commençons par la barre de son LG S80QR 5.1.3.

Elle est dotée d'un audio 5.1.3 canaux, d'une puissance de 620 W ainsi que de 3 haut-parleurs verticaux dont un central pour un son clair et précis.

Les 2 haut-parleurs arrière et le caisson de basses sans fil permettent de diffuser un son surround puissant et immersif jusqu’à 32 mètres.

Elle intègre le mode Partage du son qui utilise le processeur IA de votre téléviseur LG pour analyser le contenu que vous aimez et retranscrire un son juste et ultra clair. AI Room Calibration adapte lui le son en fonction de la configuration de votre espace à l'aide d'un microphone interne et d'une technologie de reconnaissance spatiale.

La barre de son fournit du contenu 4K sur votre téléviseur LG, notamment HDR et Dolby Vision pour une résolution sans perte.

Elle prend également en charge la VRR (taux de rafraîchissement variable) et l'ALLM (mode faible latence automatique) pour s’adapter aux changements de fréquence d’images et réduire les déchirures dans les jeux.

La barre de son LG S80QR 5.1.3 est au prix de 499 € au lieu de 550,96 €, soit une remise de 9% sur Amazon. Le site officiel annonce un prix de base de 999 €.







