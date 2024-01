Commençons par l'écran PC gaming Gigabyte 27" LED G27Q.



Cet écran QHD de 27 pouces à faible émission de lumière bleue et sans scintillement offre un taux de rafraîchissement de 144Hz, un temps de réponse de 1 ms et des couleurs 8 bits avec un gamut super large de 92% DCI-P3.

Le Tableau de Bord affiche les informations relatives à votre système en temps réel comme le CPU, les températures, la vitesse des ventilateurs, etc.

L'écran est équipé de fonctions uniques que l'on retrouve sur les écrans gaming Gigabyte comme Aim Stabilizer Sync, Black Equalizer ou Crosshair qui améliorent votre expérience de jeu.

La hauteur et l'inclinaison sont ajustables.

L'écran PC gaming Gigabyte 27" LED G27Q est en promotion à 209,90 € au lieu de 259,90 €, soit une remise de 19% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 1,99 €.

Passons au pack boîtier MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW + alimentation MAG A750GL PCIE5.

Ce boîtier moyen et robuste, avec une finition noir sur noir et une façade en acier, offre un volume de 49 litres et est conçu pour accueillir des cartes mères de format ATX, Micro-ATX et Mini-ITX ainsi qu'une alimentation de format ATX/EPS.

Il est compatible avec de nombreuses configurations de radiateurs AIO allant de 120 mm à 360 mm, avec des cartes graphiques jusqu'à 390 mm et des ventilateurs jusqu'à 160 mm. Il peut accueillir également un radiateur watercooling et possède un emplacement pour filtre à poussière.

Il dispose de 2 ports USB 3.0 et d'une prise jack. Les LED ARGB multicolores et les lumières RGB vous permettent de personnaliser votre PC.

L'alimentation MSI MAG A750GL est 100% modulaire et est certifiée 80 Plus Gold. Elle offre une puissance de 750 W et est équipée d'un ventilateur de 120 mm qui assure un refroidissement efficace et silencieux.

Le pack boîtier MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW + alimentation MAG A750GL PCIE5 est au prix de 149,90 € au lieu de 184,90 €, soit une remise de 19% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 5,99 €.







Enfin, terminons notre top 3 avec le cuiseur rapide Ninja Speedi 10-en-1 - Gris.

D'une capacité de 5,7 L, il permet de préparer des repas complets en 15 minutes avec la fonction de cuisson rapide Speedi Meals.

10 fonctions sont disponibles : Repas Rapides, Cuisson Vapeur à l'Air, Cuisson Vapeur, Grillade, Friture à l'Air, Cuisson/Rôtissage, Déshydratation, Saisir/Sauter, et Cuisson Lente.

Il peut ainsi combiner plusieurs modes de cuisson et préparer en même temps des pâtes al dente, des légumes tendres, des plats croustillants...



Un plateau de cuisson Cook & Crisp pour superposer les ingrédients et un guide de recettes sont fournis. Les pièces peuvent être passées au lave-vaisselle.

Le cuiseur rapide Ninja Speedi 10-en-1 - Gris est au prix réduit de 169 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 32% sur Amazon. La livraison est gratuite.





