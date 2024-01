Commençons par la barre de son Samsung HW-Q700C/ZF.

Accompagnée d'un caisson de basses 6,5" sans fil, elle offre une expérience immersive avec le système de canaux audio 3.1.2, ses 9 haut-parleurs intégrés, Dolby Atmos sans fil et DTS:X pour un son surround 3D.

Q-Symphony assure une harmonie parfaite entre la barre de son et les haut-parleurs du téléviseur tandis que SpaceFit Sound optimise l'audio pour chaque scène, calibré en fonction de l'environnement.

Grâce à Tap Sound, vous pouvez diffuser de la musique depuis des appareils mobiles d'une simple touche.

La barre est compatible avec Alexa et Google Assistant et est fournie avec une télécommande et un support mural.

La barre de son Samsung HW-Q700C/ZF est en promotion à 381 € au lieu de 699 €, soit une remise de 45% sur Amazon. La livraison est gratuite.

Passons maintenant au kit de démarrage tado° thermostat intelligent filaire V3+.

Le thermostat connecté remplace votre thermostat de chaudière ou de chauffage au sol hydraulique. Facile à installer, vous n'avez qu'à suivre les instructions sur l'application adaptées à votre système de chauffage.

Vous pouvez contrôler votre chauffage à distance grâce à l'app tado° qui vous propose une multitude de fonctionnalités comme la détection de fenêtre ouverte, la programmation, le contrôle multipièces ou des rapports détaillés de consommation d'énergie.

Le système intelligent tado° peut également régler le thermostat selon votre localisation et allumer les radiateurs avant votre retour à la maison.

Le themostat est compatible avec Alexa, Siri et Google Assistant.

Le kit de démarrage tado° thermostat intelligent filaire V3+ est au prix de 109,99 € au lieu de 219 €, soit 50% de remise sur Amazon. La livraison est offerte.



Enfin, terminons notre top 3 avec le micro-casque sans fil Jabra Evolve2 65.

Sa conception à isolation phonique bloque les bruits extérieurs et sa batterie peut atteindre 37 heures d'autonomie.

Une lumière rouge LED indique les conversations en cours et le casque est doté de 3 microphones intégrés et placés de façon stratégique pour 23% de bruit de fond en moins, d'une fiche numérique améliorée et d'une perche rabattable.

Le micro-casque sans fil Jabra Evolve2 65 est proposé à 149,99 € au lieu de 187,95 €, soit une remise de 20% sur Amazon. La livraison est offerte.





