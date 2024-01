Commençons par le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14M868.

Il est doté d'un écran TN FHD fluide de 14 pouces avec un cadre ultra fin et des angles larges.

L'IdeaPad Slim 3 embarque un processeur MediaTek Kompanio 520, 4 Go de RAM et un SSD de 64 Go.

Grâce à ChromeOS et aux mises à jour automatiques, il garde une rapidité optimale et est équipé d'un antivirus et d'une batterie longue durée.

Jusqu'au 4 février 2024, recevez 50€ remboursés pour l'achat de ce Chromebook. Rendez-vous sur le site pour plus de détails.

Le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14M868 est au prix de 179,99 € au lieu de 269,99 €, soit une remise de 33% sur Amazon. La livraison est gratuite.





Voici d'autres produits affichant une remise en ce moment :





Casque gaming sans fil SteelSeries Arctis Nova 4P à 99,99 € soit -17% (son spatial 360°, 2,4 GHz grande vitesse, autonomie 36 heures)

Jetez également un œil à notre top 3 des promos du jour (nettoyeur haute pression Karcher, TV QLED Samsung et écran PC gaming BenQ), aux bons plans du moment Cdiscount ou encore aux montres connectées Fitbit pour le sport à prix réduit.