Trottinette électrique Twofish V1 MAX

Elle est équipée d’un moteur puissant de 400 W, capable d’atteindre une vitesse de pointe de 32 km/h. Ses pneus tout-terrain de 10 pouces offrent une excellente absorption des chocs et une adhérence optimale, assurant une conduite stable et confortable sur différents types de surfaces.

Sa batterie de 36 V / 10,4 Ah lui confère une autonomie pouvant atteindre 25 km sur une seule charge, avec la capacité de gravir des pentes allant jusqu’à 15°.

Côté sécurité, elle dispose d’un frein à disque arrière fiable, d’un feu stop intégré, d’un phare haute luminosité et de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité nocturne. La pédale antidérapante renforce la stabilité, tandis que la certification IPX4 protège contre les éclaboussures et permet une utilisation sous la pluie.

Un écran LCD intégré affiche en temps réel la vitesse, l’état de la batterie et les informations de conduite. Grâce à l’application, il est possible de synchroniser ses données et de personnaliser plusieurs paramètres.

Robuste, la trottinette supporte jusqu’à 120 kg et propose trois vitesses réglables (15, 20 et 25 km/h).

Retrouvez la trottinette électrique Twofish V1 MAX à 169 € grâce au code NNNFRTV1M sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.

Écran PC gaming incurvé AOC CQ27G2U

Ce moniteur incurvé de 27 pouces au rayon de courbure 1500R offre une immersion totale en QHD (2560 x 1440). Sa dalle VA mate sans scintillement, associée à la technologie Low Blue Light, garantit un confort visuel optimal, même lors de longues sessions. Il dispose d’un pied réglable en hauteur jusqu’à 130 mm, d’un cadre fin et d’un support VESA 100 x 100, avec un pied amovible pour plus de flexibilité.

Côté connectique, il intègre deux ports HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, une sortie casque et un hub USB 3.0 à quatre ports. Des haut-parleurs intégrés viennent compléter l’équipement. La luminosité atteint 250 cd/m² avec un contraste de 1000:1, assurant une image claire et équilibrée.

Il offre un taux de rafraîchissement de 165Hz et une latence réduite pour des réactions instantanées. La technologie Adaptive Sync et la compatibilité HDR10 garantissent une fluidité sans déchirures et des couleurs plus riches, quel que soit le type de jeu. Grâce au logiciel AGON by AOC G-Menu, vous pouvez personnaliser vos réglages et contrôler facilement vos périphériques compatibles.

Vous pouvez obtenir l'écran AOC CQ27G2U à 139 € au lieu de 159 € en ce moment sur Amazon.

Volant de course Turtle Beach VelocityOne Race

Ce volant à retour de force avec entraînement direct haute fidélité comprend des pédales en aluminium ajustables et une Control Unit modulaire, un module de contrôle central qui regroupe les principales commandes et permet de personnaliser facilement les réglages pendant la course.

Les palettes Mag-Shift intégrées permettent des changements de vitesse fluides et fiables, tandis que deux palettes analogiques supplémentaires équipées de capteurs à effet Hall magnétiques offrent un contrôle précis de l’embrayage et du frein à main.

Son moteur K: Drive de 7,2 Nm à retour de force direct transmet avec intensité chaque vibration et chaque virage pour des sensations de course réalistes. La conception à entraînement direct réduit la latence et offre une réponse instantanée.

Grâce à l’application VelocityOne Tuner, disponible sur Xbox, PC, iOS et Android, vous pouvez personnaliser vos réglages, créer des profils, ajuster le retour de force, le freinage, l’éclairage ou encore le mappage des boutons. Elle permet également d’effectuer des mises à jour rapides et de télécharger de futurs contenus additionnels.

Sous licence officielle Xbox Series X|S et Xbox One, le VelocityOne Race est aussi compatible avec Windows 10 et 11. Une simple connexion USB-A suffit pour passer aisément d’une console à un PC.

Le volant Turtle Beach VelocityOne Race est en promotion à 399,99 € au lieu de 499,99 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 699,99 €).





