On commence ce spécial smartphones HONOR avec le HONOR Magic6 Lite 5G (256 Go).

Le HONOR Magic6 Lite mise sur une protection renforcée avec son écran Ultra-Bounce Anti-Drop, conçu pour absorber les chocs à 360°. Grâce à une structure à trois niveaux, il protège non seulement l’écran mais aussi le cadre et les compartiments internes.

Son triple capteur photo de 108 MP permet de capturer des images ultra-détaillées avec une grande précision, même en zoom rapproché, afin de préserver chaque instant sans perte de qualité.

Côté autonomie, sa batterie de 5300 mAh offre jusqu’à deux jours d’utilisation. Conçue pour durer, elle conserve plus de 80 % de sa capacité initiale même après 1000 cycles de charge et de décharge.

L’écran 1,5K à luminosité maximale de 1200 nits assure un affichage éclatant, net et confortable, idéal pour profiter de vos contenus dans toutes les conditions d’éclairage, même en plein soleil.

Équipé de la plateforme mobile Snapdragon 6 Gen 1 gravée en 4 nm, le HONOR Magic6 Lite offre des performances supérieures à celles de la génération précédente, avec une fluidité et une réactivité accrues aussi bien pour le gaming que pour le multitâche.

Vous pouvez retrouver le HONOR Magic6 Lite 5G en vert à 204,99 € au lieu de 249 € en ce moment sur Cdiscount (prix officiel 399,90 €). Il est également disponible en noir à 209 €.



Les modèles suivants sont également disponibles à prix réduit :

