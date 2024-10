Voici en premier la barre de son Sharp HT-SB700.

Avec une puissance de sortie maximale de 140 W, l’égaliseur propose 5 préréglages (dont un mode nuit) ainsi qu’un réglage personnalisé des basses et des aigus. La barre est dotée d’une télécommande complète et de commandes intégrées.

Le moteur Dolby Atmos et les haut-parleurs orientés vers le haut offrent un son surround 3D immersif. La connexion HDMI eARC/CEC permet de contrôler la barre avec la télécommande du téléviseur.

Profitez de la diffusion de musique sans fil via Bluetooth 5.3, d'une entrée optique numérique et d'une entrée auxiliaire de 3,5 mm pour connecter des appareils analogiques externes.

La barre de son Sharp HT-SB700 est en ce moment au prix de 164,73 € au lieu de 196,70 €, soit une remise de 16 % sur Amazon.





D'autres bonnes affaires vous attendent en ce moment, comme par exemple :

Écran PC gaming incurvé Samsung Odyssey G55T à 271,75 € avec le code PGW15 (34" UWQHD 3440 x 1440 px, courbure 1000R, 165Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDR10)

Et ne ratez pas non plus tous nos autres bons plans :