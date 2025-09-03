On commence ce spécial barres de son avec une présentation de la Sonos Arc Ultra.
Profitez d’une immersion audio spatiale 9.1.4 hors pair grâce à la prise en charge de Dolby Atmos. Une nouvelle architecture acoustique associée à la technologie Sound Motion diffuse un son d’une précision remarquable, enveloppant toute votre pièce.
Les dialogues sont d’une clarté exceptionnelle, avec la possibilité de les accentuer encore grâce au mode Amélioration vocale.
Pilotez facilement vos contenus via la télécommande de votre TV, l’application Sonos, les commandes tactiles, Sonos Voice Control ou Alexa.
L’installation se fait en toute simplicité grâce à la connexion HDMI eARC et à l’assistant pas à pas de l’application Sonos. Vous pouvez également ajuster le rendu sonore à l’acoustique de votre pièce en un instant avec Trueplay.
La Sonos Arc Ultra est disponible en noir à 829,99 € grâce au code DARTY70 chez Darty jusqu'à ce soir 23h59 (prix officiel 999 €).
Retrouvez également les modèles suivants en promotion :
- LG SQC2 - Noir à 114,90 € soit -42% (2.1, 300W, Dolby Digital, DTS Digital Surround, Bluetooth, HDMI ARC, caisson de basses sans fil, optimisation du son en fonction du volume et du contenu)
- Sonos Beam Gen 2 - Noir ou blanc à 369,99 € soit -26% (Dolby Atmos, 5 haut parleurs, calibrage Trueplay, amélioration vocale, mode son nocturne, contrôle vocal, WiFi, AirPlay 2, HDMI eARC)
- JBL Bar 500 - Noir à 399,99 € soit -38% (5.1, caisson de basses sans fil 10", 590W, son surround 3D MultiBeam, Dolby Atmos, technologie PureVoice, Wi-Fi, AirPlay, HDMI eARC avec intercommunication Dolby Vision 4K)
- Pack Samsung Q-Series Q850F avec barre de son Q810F + Enceintes SWA-9500S 2025 à 559,99 € avec le code DARTY40 jusqu'à ce soir 23h59 (5.1.2, caisson de basses, Dolby Atmos, DTS:X, Q-Symphony, 11 haut-parleurs, WiFi, Bluetooth 5.3, AirPlay, HDMI eArc, optimisation du son par IA...)
- Sennheiser Ambeo Soundbar Mini à 650 € avec le code DARTY40 jusqu'à ce soir 23h59 (prix officiel 799 €) (250W RMS, compatible Dolby Atmos / DTS:X / MPEG-H / 360 Reality Audio, 6 amplificateurs de classe D, Bluetooth, WiFi, Auto-étalonnage automatisé, amélioration des voix et du volume central, mode adaptatif, 3 niveaux de virtualisation)
- Bose Smart Ultra Soundbar - Noir à 659,99 € avec le code DARTY40 jusqu'à ce soir 23h59 (prix officiel 999 €) (Dolby Atmos, 6 haut-parleurs, contrôle vocal, Bluetooth, WiFi, AirPlay2, système de calibrage audio ADAPTiQ, mode Dialogue)
- JBL Bar 1300 - Noir à 920 € avec le code DARTY70 jusqu'à ce soir 23h59 (prix officiel 1 499,99 €) (11.1.4, haut-parleurs surround détachables et caisson de basses sans fil 10", 1170W, Dolby Atmos, DTS:X, MultiBeam, Wi-Fi, AirPlay, Multiroom Music, HDMI eARC avec intercommunication Dolby Vision 4K, enceinte Bluetooth autonome)
