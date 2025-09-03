On commence ce spécial barres de son avec une présentation de la Sonos Arc Ultra.

Profitez d’une immersion audio spatiale 9.1.4 hors pair grâce à la prise en charge de Dolby Atmos. Une nouvelle architecture acoustique associée à la technologie Sound Motion diffuse un son d’une précision remarquable, enveloppant toute votre pièce.

Les dialogues sont d’une clarté exceptionnelle, avec la possibilité de les accentuer encore grâce au mode Amélioration vocale.

Pilotez facilement vos contenus via la télécommande de votre TV, l’application Sonos, les commandes tactiles, Sonos Voice Control ou Alexa.

L’installation se fait en toute simplicité grâce à la connexion HDMI eARC et à l’assistant pas à pas de l’application Sonos. Vous pouvez également ajuster le rendu sonore à l’acoustique de votre pièce en un instant avec Trueplay.

La Sonos Arc Ultra est disponible en noir à 829,99 € grâce au code DARTY70 chez Darty jusqu'à ce soir 23h59 (prix officiel 999 €).





Retrouvez également les modèles suivants en promotion :

