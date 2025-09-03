Casque gaming sans fil HyperX Cloud III S

Il propose une double connectivité sans fil, en 2,4 GHz pour une latence minimale ou en Bluetooth pour plus de flexibilité, avec en prime un mode Instant Pair compatible avec certains PC portables OMEN.

Doté de transducteurs inclinés de 53 mm et de l’activation illimitée du DTS Headphone:X, le Cloud III S délivre un son clair et immersif, avec un positionnement audio précis pour capter chaque détail.

Son micro amovible de 10 mm, avec LED de coupure et filtre intégré, assure des échanges limpides, que ce soit en mode 2,4 GHz ou Bluetooth. Vous pouvez aussi l’utiliser sans perche pour plus de liberté.

Avec son armature en aluminium résistante et son bandeau rembourré associé à des coussinets à mémoire de forme en similicuir doux, il allie solidité et confort.

Passez d’un mode à l’autre, ajustez le volume, coupez votre micro ou gérez votre musique et vos appels grâce à des contrôles intégrés faciles d’accès.

Pensé pour durer, le casque offre jusqu’à 120 heures d’autonomie en 2,4 GHz et peut atteindre 200 heures en Bluetooth.

Retrouvez l'HyperX Cloud III S en noir et rouge à 99,99 € au lieu de 149,99 € (prix officiel), soit une remise de 33 % sur la Fnac.

PC portable Samsung Galaxy Book4 Pro

Il est équipé d'un écran de 14 pouces AMOLED WQXGA+ (2880 x 1800) au format 16:10, tactile et doté d’un traitement anti-reflets. Avec une luminosité de 400 nits et un taux de rafraîchissement de 120Hz, il garantit des images fluides, détaillées et parfaitement lisibles, même en extérieur.

Sous le capot, le Galaxy Book4 Pro embarque le puissant processeur Intel Core Ultra 5 125H, capable d’atteindre 4,5 GHz grâce à ses 14 cœurs, accompagné d'une carte graphique Intel Arc pour une expérience fluide en multitâche comme dans les usages multimédias exigeants.

Le PC intègre 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD de 512 Go. Il supporte également le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6E et tourne sous Windows 11.

Vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy Book4 Pro à 869,99 € au lieu de 1 499,99 €, soit une remise de 42 % chez Darty.

Caméra DJI Osmo Action 4 Standard Combo

Elle est équipée d’un capteur grand format 1/1,3" capable de filmer en 4K avec une clarté impressionnante, quelles que soient les conditions de lumière. Sa technologie de réduction du bruit assure des images nettes même en basse luminosité, tandis que le profil de couleur D-Log M 10 bits conserve une large plage dynamique et une grande richesse de détails pour un étalonnage précis en post-production.

Conçue pour résister aux environnements extrêmes, la caméra fonctionne sans difficulté jusqu’à -20°C et offre jusqu’à 150 minutes d’autonomie par temps froid, ou 2h30 en conditions normales. Pour les ralentis, vous pouvez enregistrer en 4K à 120 i/s avec un champ de vision ultra-large de 155°, idéal pour capturer l’action dans ses moindres détails.

Grâce à son système de fixation magnétique, vous pouvez basculer instantanément du format horizontal au format vertical, afin de créer du contenu parfaitement adapté à chaque plateforme. La stabilisation HorizonSteady 360°, renforcée par trois modes de stabilisation différents, garantit des vidéos fluides et stables, même lors de mouvements brusques ou de rotations complètes.

La caméra est fournie avec une batterie, un support à démontage rapide, une base adhésive incurvée, un cadre de protection horizontal-vertical, un pare-soleil pour l’objectif, un câble USB-C PD, une vis de fixation et un patin antidérapant.

La DJI Osmo Action 4 (Standard Combo) est en ce moment au prix réduit de 193,83 € chez Cdiscount (prix officiel 329 €).



À découvrir également sur GNT :