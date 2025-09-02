On commence ce spécial enceintes pour PC avec le système Trust Tytan 2.0.

Les Tytan 2.0 offrent un son riche et de qualité avec une puissance de crête de 36 W (18 W RMS).

Les boutons de volume et de basses placés à l’avant permettent un réglage facile et rapide. Vous pouvez connecter le casque via une prise de sortie de 3,5 mm ou utiliser la prise d’entrée supplémentaire pour tablettes, téléphones ou autres lecteurs.

Entièrement alimenté par USB, les enceintes fonctionnent sans prise murale : il suffit de les brancher pour profiter de votre musique. La gestion intelligente de l’alimentation permet de limiter la consommation d’électricité tout en maintenant une bonne qualité audio.

Vous pouvez retrouver les enceintes Trust Tytan 2.0 à 34,99 € au lieu de 39,99 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 54,99 €).



Voici quelques autres paires d'enceintes pour PC à prix réduit en ce moment :

