On commence ce spécial enceintes pour PC avec le système Trust Tytan 2.0.
Les Tytan 2.0 offrent un son riche et de qualité avec une puissance de crête de 36 W (18 W RMS).
Les boutons de volume et de basses placés à l’avant permettent un réglage facile et rapide. Vous pouvez connecter le casque via une prise de sortie de 3,5 mm ou utiliser la prise d’entrée supplémentaire pour tablettes, téléphones ou autres lecteurs.
Entièrement alimenté par USB, les enceintes fonctionnent sans prise murale : il suffit de les brancher pour profiter de votre musique. La gestion intelligente de l’alimentation permet de limiter la consommation d’électricité tout en maintenant une bonne qualité audio.
Vous pouvez retrouver les enceintes Trust Tytan 2.0 à 34,99 € au lieu de 39,99 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 54,99 €).
Voici quelques autres paires d'enceintes pour PC à prix réduit en ce moment :
- Trust Gaming GXT 611 Wezz 2.0 - Noir à 24,99 € soit -38% (6W RMS jusqu'à 12W, éclairage LED RGB qui réagit à la musique, bouton filaire de réglage...)
- Edifier R19BT 2.0 - Noir à 43,99 € soit -20% (2x 2W RMS, Bluetooth 5.3, entrée AUX, carte son USB intégrée, haut-parleurs pleine gamme 2,75", bass-reflex frontal, molette de contrôle multifonction...)
- Hecate by Edifier G2000 - Blanc à 54,99 € soit -21% (32W, haut-parleur pleine gamme Hi-Fi 2,75", port bass-reflex arrière, 12 effets lumineux, levier mécanique de volume, modes son Musique / Jeu / Film, Bluetooth, carte son USB, entrée AUX...)
- Creative T60 2.0 - Noir à 76,99 € (prix officiel 79,99 €) (30W RMS jusqu'à 60W avec technologie BasXPort, haut-parleur pleine gamme 2,75" avec amplificateur numérique intégré, modes dialogues clairs et scène sonore élargie, activation vocale, réduction de bruit bidirectionnelle, Bluetooth 5.0, entrée AUX...)
- Razer Nommo V2 X 2.0 - Noir à 124,99 € soit -11% (et prix officiel 169,99 €) (THX Spatial Audio, 2 haut-parleurs large bande 3", Bluetooth, niveau de pression acoustique max 96 dB, ports de basses orientés vers l’arrière...)
- Hecate by Edifier G2000 Pro - Blanc à 135,99 € soit -15% (enceintes panoramiques transparentes 270°, 64W, haut-parleur pleine gamme 3", son surround 7.1, éclairage TempoFlow avec 7 effets lumineux, Bluetooth, USB-A, USB-C, entrée AUX...)
