La Braderie Boulanger se poursuit jusqu'au 11 août, et entre dans sa troisième semaine de bons plans ! C’est le moment parfait pour faire le plein d’économies, avec des réductions allant jusqu’à -35 % sur l’électroménager, -30 % sur l’image et le son, et -25 % sur la téléphonie et l’informatique.



Découvrez notre sélection des 10 meilleures offres de cette nouvelle semaine de promotions.

Braderie Boulanger : TOP 10 de la semaine

Rendez-vous sur la page de la Braderie Boulanger pour découvrir l'ensemble des offres.

Et n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos de la journée (projecteur ETOE Seal Pro, realme GT7 Pro 512 Go + chargeur 120W et clavier gaming NZXT Function) ou encore nos bons plans spécial aspirateurs robots !