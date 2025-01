Leclerc lance une nouvelle démarque pour les soldes, avec des remises exceptionnelles encore plus attractives, pouvant aller cette fois-ci jusqu'à -70 % dans certains rayons.



Nous avons choisi quelques offres particulièrement intéressantes pour l'occasion.

TOP 10 des soldes Leclerc du moment

L'ensemble des offres est à retrouver sur la page des soldes Leclerc.

Et n'hésitez pas également à aller voir notre top 3 des promos de la journée (aspirateur balai Samsung Jet 75E, écouteurs Bluetooth Jabra Elite 10 et tablette Redmi Pad Pro) ainsi que nos bons plans spécial montres et bracelets connectés !