On commence avec l'aspirateur balai sans fil eau et poussière Dreame H12 Pro Ultra.

Profitez d'une brosse avancée avec un système de nettoyage et de stérilisation automatiques à 60°C, suivi d’un séchage à l’air chaud, pour éliminer efficacement les taches et les mauvaises odeurs sans nécessiter de nettoyage manuel.



Adaptez votre nettoyage à vos besoins grâce à trois modes de fonctionnement : un mode Auto pour un entretien classique, un mode Ultra pour un nettoyage en profondeur et un mode Aspiration pour éliminer les liquides efficacement.

La brosse est conçue pour nettoyer en profondeur le long des plinthes et dans les coins, simplifiant l’entretien des zones difficiles d’accès. Avec une aspiration puissante de 16 000 Pa, le H12 Pro Ultra élimine aussi bien les saletés sèches qu’humides. Son moteur performant, tournant à plus de 104 000 tr/min, entraîne une brosse à 520 tr/min pour un lavage rapide et sans traces.

Enfin, son système de nettoyage automatique à double rotation, avec une brosse tournant dans les deux sens et un racleur à dents de peigne, permet de démêler et d’éliminer facilement les poils pour un entretien simplifié.

Retrouvez l'aspirateur Dreame H12 Pro Ultra en promotion à 349 € au lieu de 399 €, soit une remise de 13 % sur Amazon.

Pour information, son prix officiel s'élève à 449 €.





Et voici quelques autres articles en réduction pour compléter :

Et n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos d'aujourd'hui (mini PC Beelink SER5 Pro, vidéoprojecteur Wanbo T2 Ultra et smartphone TCL 50 SE), notre top 10 des offres des Jours Givrés Ubaldi ainsi que nos bons plans écouteurs Bluetooth.