Voici tout d'abord la Sennheiser AMBEO Soundbar Mini.

Elle offre un son immersif exceptionnel grâce à une virtualisation avancée et des codecs audio 3D. Avec ses deux caissons de graves et ses haut-parleurs de haute qualité, le son est profond, clair et d’une fidélité remarquable.

L'algorithme de calibration automatique apprend et s’ajuste à l’acoustique de la pièce, offrant un son sur mesure, avec une distribution et un placement optimaux pour une écoute personnalisée.

Bénéficiez d’une connectivité sans fil via Bluetooth et WiFi, avec Alexa et Chromecast intégrés, ainsi que des commandes intuitives et un accès à tous les services de streaming.

Retrouvez la Sennheiser AMBEO Soundbar Mini à 449 € en ce moment sur Amazon, soit une remise de 43 % par rapport à son prix officiel de 799 €.





Et voici quelques autres modèles de barres de son en réduction en ce moment :

