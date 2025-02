Voici en premier la station électrique portable FOSSiBOT F2400.

Elle offre une grande capacité de 2048 Wh, une puissance de 2400W en sortie AC et une puissance de surtension de 4800W. Sa batterie LiFePO4 garantit plus de 3 500 cycles, assurant une utilisation quotidienne pendant 10 ans sans compromis sur la performance.

La F2400 supporte une recharge de 1100W en courant alternatif (AC) et jusqu’à 500W via panneau solaire. Une charge complète peut être atteinte en seulement 1h30 en combinant AC et solaire, ou en 2 heures via une prise murale.

Avec des niveaux de protection réglables (300W, 500W, 700W, 900W et 1100W), la F2400 permet un contrôle précis de la vitesse de charge pour une tension d’entrée toujours stable.

Grâce à la fonction UPS de secours, bénéficiez d’une bascule automatique en moins de 8 ms en cas de panne de courant.

Avec 13 prises de sortie, alimentez 99 % de vos appareils, y compris les plus gourmands en énergie. Profitez de 3 ports AC 2400W, 2 ports USB-A, 4 ports USB-C, une prise allume-cigare et un port USB-C de 100W à charge rapide.

Retrouvez la station d'alimentation FOSSiBOT F2400 en promotion à 829 € au lieu de 1 099 € en ce moment, soit une remise de 25 % sur Amazon.

Pour information, la marque indique un prix de référence de 1 329 € pour ce modèle sur son site.



On continue avec la HONOR MagicPad2 256 Go.



Elle est équipée d'un écran OLED 3K UHD de 12,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant une fluidité exceptionnelle et une meilleure immersion grâce à un rapport écran-corps de 92 %.

Alimentée par le processeur Snapdragon 8s Gen 3, gravé en 4 nm par TSMC, la tablette assure des performances optimales pour le multitâche, la bureautique, les jeux et le rendu graphique.

Son système audio avancé, doté de huit subwoofers, offre un champ sonore ultra-large de 100° pour une immersion plus vaste et une profondeur sonore optimisée. La tablette bénéficie également de la certification IMAX Enhanced.

Grâce à sa batterie haute capacité de 10 050 mAh et à la charge rapide 66W, vous pouvez profiter d'une journée complète de lecture vidéo avec une seule charge.

Côté photo, on trouve un capteur principal de 13 MP et une caméra frontale de 9 MP, idéales pour capturer des images nettes et détaillées.

La tablette HONOR MagicPad2 est en promotion pendant encore 2 jours au prix de 499,90 € au lieu de 599,90 € sur le site officiel de la marque, avec livraison gratuite sous 2 jours ouvrés.

Le clavier et le stylet vous sont également offerts en ce moment.



Enfin, on termine ce top 3 avec le POCO X6 Pro 5G 512 Go.

Il est doté d’un écran Flow AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, affichant jusqu’à 16,7 millions de couleurs pour une qualité d’image éclatante.

Il embarque le processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra, une puce octa-core gravée en 4 nm avec une fréquence maximale de 3,35 GHz, accompagné de 12 Go de RAM, garantissant des performances fluides et réactives.

Pour les photos, le smartphone est équipé d’un capteur principal de 64 MP avec stabilisation optique (OIS), assurant des clichés nets et stabilisés.

Certifié IP54, il offre une résistance aux éclaboussures et bénéficie d’une charge turbo de 67W, permettant une recharge rapide et efficace.

Disponible en gris, jaune ou noir, le POCO X6 Pro 5G modèle 512 Go est proposé à 270,61 € sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France, soit une remise de 36 % par rapport à son prix officiel de 423 €.



