Voici en premier l'Acer Swift Go 16 SFG16-72-561M.

Propulsé par un processeur Intel Core Ultra 5 125U (12 cœurs), 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD PCIe NVMe de 512 Go, le Swift Go 16 offre une puissance de traitement fluide et réactive, accompagnée des fonctionnalités avancées de Copilot pour trouver, créer et accomplir vos tâches plus efficacement.

Son écran Full HD WQXGA IPS de 16 pouces (1920 x 1200 pixels) aux bords fins garantit des couleurs éclatantes et un contraste optimisé grâce à la technologie Color Intelligence, tandis que BlueLightShield réduit la fatigue oculaire.

La webcam QHD 1440p et les microphones avec Acer PurifiedVoice 2.0 assurent une qualité audio et vidéo exceptionnelle pour des appels clairs et nets.

Retrouvez l'Acer Swift Go 16 SFG16-72-561M à 749 € au lieu de 899 €, soit une remise de 17 % sur Amazon.





Et voici quelques autres ordinateurs portables proposés à prix réduit en ce moment :

