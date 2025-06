On démarre avec la barre de son Ultimea Nova S80.

Elle délivre un son immersif en Dolby Atmos 5.1.2 grâce à un système audio complet composé d'une barre de son principale, d’un caisson de basses sans fil de 8 pouces et de deux haut-parleurs surround. Avec une puissance de crête de 520 W, la barre offre des aigus clairs, des médiums précis et des basses profondes, pour un son enveloppant.

Grâce à ses deux haut-parleurs orientés vers le haut, le son se reflète sur le plafond pour créer une élévation réaliste, tandis que la technologie de localisation spatiale auditive ASL à 360° permet de positionner chaque source sonore avec précision, dans toutes les directions, y compris au-dessus de la tête. Cette approche tridimensionnelle du son, soutenue par un DSP avancé et des algorithmes de traitement audio, offre une immersion totale.

Grâce à la transmission directe 4K HDR, la Nova S80 laisse passer l’image sans perte de qualité, pour profiter pleinement de vos contenus en ultra haute définition.

Retrouvez la barre de son Ultimea Nova S80 à 205 € grâce au code NNNFRUNS8 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.



On continue avec le graveur laser Creality Falcon2 Pro 40W.

Il dispose d’un châssis entièrement fermé, doté d’un capot filtrant qui bloque les radiations nocives tout en laissant une vue dégagée sur le travail en cours. Certifié laser de classe 1, il intègre trois modules de sécurité assurant une surveillance active : gestion du flux d’air, détection de flammes et surveillance de la lentille.

Des voyants lumineux placés sur la tête laser signalent les alertes en temps réel, tandis que le système Air Assist améliore la découpe en propulsant de l’air sur la zone. Le dispositif détecte également l’encrassement de la lentille et interrompt automatiquement le faisceau en cas de danger.

La sécurité est renforcée par des capteurs de fin de course bidirectionnels, un système de verrouillage du capot, un bouton d’arrêt d’urgence et un détecteur de blocage.

Grâce à une caméra intégrée, il est possible de visualiser précisément la zone de travail pour positionner facilement vos motifs à graver ou à découper. Offrant une surface de gravure de 400 x 415 mm, le caisson fermé est compatible avec un système d’extraction ou de filtration, et peut aussi accueillir un module rotatif pour la gravure sur objets cylindriques.

Vous pouvez obtenir le Creality Falcon2 Pro 40W à 999 € avec le code NNNFR020CR en ce moment sur Geekbuying. La livraison depuis la Pologne est offerte.

Enfin, on termine avec la nouvelle Redmi Pad 2 - 256 Go.

Dotée d'un écran LCD de 11 pouces avec une résolution 2,5K, elle prend en charge un milliard de couleurs et offre un taux de rafraîchissement de 90Hz grâce à la technologie AdaptiveSync, assurant ainsi une navigation et une lecture vidéo fluides.



Sous le capot, la Redmi Pad 2 est équipée du processeur MediaTek Helio G100-Ultra octa-core gravé en 6nm, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 2 To via une carte microSD. Cette configuration permet une utilisation efficace pour les tâches quotidiennes, le streaming et les jeux légers.

La tablette intègre quatre haut-parleurs stéréo compatibles avec Dolby Atmos, ainsi que d'un appareil photo arrière de 8 MP et d'une caméra frontale de 5 MP.

La Redmi Pad 2 fonctionne sous HyperOS basé sur Android 15 et est alimentée par une batterie de 9 000 mAh, offrant jusqu'à 17 heures de lecture vidéo et prenant en charge la charge rapide de 18 W.

La Redmi Pad 2 (256 Go) est actuellement en précommande à 201 € au lieu de 301 € sur le site officiel. Pour profiter de cette réduction de 100 €, un acompte de 1 € est à verser avant le 13 juin à 9h59, le solde étant à régler entre le 13 juin à 10h et le 15 juin à 23h59.



