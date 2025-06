Jusqu'au 8 juin, la HONOR Week fait son grand retour : cet événement annuel organisé par la marque célèbre sa communauté à travers des promotions exceptionnelles, des offres limitées ou encore l'attribution de points HONOR supplémentaires pour chaque achat sur une sélection de produits.

Les codes suivants sont également disponibles jusqu'au 31 juin :

20 € de réduction sur le HONOR Magic6 Lite : code A6L20

: 7 % de réduction sur tous les smartphones : code A7CPS

5 % de réduction sur tous les produits : code A95ACPS

La HONOR Week est également l'occasion pour la marque de dévoiler de nouveaux produits accompagnés de cadeaux pour leur lancement, comme le smartphone HONOR 400 (512 Go).

Équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces, il offre une luminosité maximale de 5000 nits, garantissant une visibilité optimale même en plein soleil. Sous le capot, il intègre le puissant processeur Snapdragon 7 Gen 3, offrant un excellent équilibre entre performance, fluidité et efficacité énergétique pour un usage quotidien comme pour le divertissement.

Côté photo, le HONOR 400 se distingue par son module caméra principal de 200 MP Ultra HD, accompagné d'un objectif ultra grand-angle de 12 MP à 112° et d'une caméra frontale de 50 MP, permettant de capturer des images nettes et détaillées. Il est également doté de la technologie AI Super Zoom, offrant un zoom numérique de haute qualité.

La batterie de 5300 mAh assure une autonomie prolongée, et la technologie de charge rapide SuperCharge 66W permet de recharger le smartphone rapidement. Le HONOR 400 est également résistant à l'eau avec une certification IP65 et offre une résistance aux chutes avec une note de 5 étoiles SGS.

Vous pouvez obtenir le HONOR 400 - 512 Go à 464,91 € au lieu de 579,90 € avec la remise de -80 € déjà appliquée + le code A7CPS sur le site officiel.

De plus, en commandant le HONOR 400 durant la HONOR Week, vous recevrez également des cadeaux exclusifs "Early Bird" d'une valeur totale de 249,70 €, comprenant les Earbuds Clip, un SuperChargeur 66W et 180 jours de garantie remplacement.



Parmi les offres proposées durant cette semaine, on peut également retrouver :

HONOR Magic6 Lite - 256 Go à 209,90 € avec le code A6L20 (6,78" AMOLED incurvé 1,5K 120Hz, max 1200 nits, 108 MP + 5 MP + 2 MP, Snapdragon 6 Gen 1 octa-core 4nm, 5300 mAh, charge rapide 35W...)





(6,78" AMOLED incurvé 1,5K 120Hz, max 1200 nits, 108 MP + 5 MP + 2 MP, Snapdragon 6 Gen 1 octa-core 4nm, 5300 mAh, charge rapide 35W...) HONOR Magic7 Lite - 256 Go à 278,91 € avec le code A7CPS + Earbuds X6 offerts (6,7" AMOLED 2700 x 1224 px, 108MP avec IA + OIS, Snapdragon 6 Gen 1 octa-core, 6600 mAh, IP64, charge rapide 66W, résistance aux chutes jusqu'à 2m...)





(6,7" AMOLED 2700 x 1224 px, 108MP avec IA + OIS, Snapdragon 6 Gen 1 octa-core, 6600 mAh, IP64, charge rapide 66W, résistance aux chutes jusqu'à 2m...) HONOR MagicPad 2 - 256 Go à 474,90 € avec le code A95ACPS + stylet et clavier offerts (12,3" 3K OLED 144Hz, RAM 12 Go, Snapdragon 8s Gen 3 4nm, 8 haut-parleurs, 10050 mAh, 13MP + 9MP, champ sonore ultra-large 100°, charge rapide 66W...)

