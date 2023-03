C'était prévu et c'est effectif depuis cette semaine. Changer la batterie d'un iPhone chez Apple est devenu plus cher, à la suite d'une hausse des tarifs le 1er mars. Les modèles d'iPhone antérieurs à l'iPhone 14 sont concernés.

Avant le 1er mars, Apple facturait 75 € le remplacement de la batterie d'un iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 ou iPhone 13, quelle que soit la déclinaison de ce smartphone (Pro Max, Pro, mini, XS Max, XS, XR…).

Pour l'iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6, iPhone SE et jusqu'à l'iPhone 5, et toujours indépendamment du type de version, le coût du remplacement de la batterie était de 55 €.

Une hausse de 24 €

Désormais, les coûts de remplacement de batterie sont de 99 € (iPhone X, 11, 12 ou 13) et 79 € (iPhone 8, 7, 6, SE et 5). Pour l'ensemble des versions de l'iPhone 14, le coût de remplacement de la batterie demeure à 119 €.

" Votre produit est éligible à un remplacement de batterie sans frais supplémentaires si vous avez souscrit un contrat AppleCare+ et si la batterie de votre produit conserve moins de 80 % de sa capacité d'origine ", indique toutefois Apple.

Apple propose une réparation en libre-service dans le cadre de son programme Self Service Repair. Actuellement, il concerne les modèles d'iPhone 12, iPhone 13 et iPhone SE (3e génération). Avec un kit de vis, une batterie est proposée à 99 € pour l'iPhone 12 et iPhone 13, 79 € pour l'iPhone SE. La hausse de prix a également été appliquée.