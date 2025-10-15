Le poids des jeux AAA est un véritable casse-tête. 70 Go, 80 Go, parfois bien plus, nos disques durs crient à l'aide. Battlefield 6, sorti le 10 octobre, ne fait pas exception à la règle avec ses 70 Go au compteur.

Conscient du problème, le développeur Battlefield Studios a intégré une petite fonctionnalité qui fait beaucoup parler : une fois l'aventure terminée, le jeu vous propose tout simplement de désinstaller la campagne solo pour faire de la place. Simple, efficace, et plutôt bien vu.

Comment fonctionne cette option de désinstallation ?

L'astuce a été repérée par un internaute sur X (anciennement Twitter). Après avoir terminé les neuf missions de la campagne solo de Battlefield 6, qui dure environ cinq heures, le bouton correspondant dans le menu principal se transforme en un bouton "Désinstaller". Un clic, et vous voilà allégé d'environ 15 Go.

C'est une option bienvenue, car même si ce mode histoire marque le retour d'un scénario après son absence dans Battlefield 2042, de nombreux joueurs se tournent ensuite exclusivement vers le multijoueur. Les développeurs encouragent même la manœuvre, une fois tous les défis liés à la campagne débloqués.

Est-ce un aveu de faiblesse sur la qualité de la campagne ?

Forcément, sur les réseaux sociaux, l'idée a été tournée en dérision. Certains y voient la preuve que les développeurs eux-mêmes jugent leur campagne solo médiocre et dispensable. Il faut dire que les avis sur ce mode histoire sont partagés : certains louent son intensité et son atmosphère chaotique typique de la série, tandis que d'autres regrettent sa brièveté et son manque d'impact face à un mode multijoueur jugé excellent.





Mais voir cette fonctionnalité comme un simple aveu de faiblesse serait réducteur. Il s'agit avant tout d'une option pragmatique, pensée pour le confort du joueur dans un écosystème où chaque gigaoctet compte.

Pourquoi est-ce une idée pertinente pour les joueurs ?

Dans un contexte où les jeux pèsent une tonne, cette option est un vrai plus. À titre de comparaison, la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 approche les 90 Go sur PC. Combien de joueurs oublient de la désinstaller après l'avoir finie, perdant ainsi un espace précieux ? En proposant activement cette suppression, Battlefield 6 montre qu'il pense à l'expérience utilisateur au-delà du gameplay. C'est une petite attention qui respecte l'espace de stockage du joueur, un bien de plus en plus rare sur PS5, Xbox Series ou PC.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien d'espace peut-on réellement économiser ?

La désinstallation de la campagne solo de Battlefield 6 permet de libérer environ 15 Go. Ce chiffre peut être encore plus important si vous choisissez de supprimer également les packs de textures en haute résolution qui lui sont associés.

Peut-on désinstaller d'autres parties du jeu ?

Oui. Le jeu permet une gestion modulaire de son installation. Depuis les paramètres, il est possible de désinstaller ou de réinstaller séparément les différents composants : la campagne solo, le mode multijoueur, ainsi que les packs de textures HD pour chaque mode.

Cette option est-elle une première ?

Si la possibilité de choisir les composants à installer n'est pas nouvelle, l'intégration d'un bouton de désinstallation direct et proactif dans le menu principal après avoir terminé une partie du jeu est une approche assez innovante et appréciée.