Les cartes microSD, si pratiques par leur taille, restent bien souvent à la traine côté vitesse. Les M.2, eux, sont des bolides, mais leur encombrement limite leur intégration. Et si le meilleur des deux mondes arrivait de Chine ? Un nouveau type de SSD, ultra-compact et pourtant étonnamment véloce, s'apprête à déferler sur le marché. Il est déjà pressenti pour équiper deux consoles portables chinoises de pointe. Ce format inédit, surnommé "Mini SSD" par son créateur Biwin, ou "1517" par d'autres, pourrait bien rebattre les cartes du stockage mobile et compact.

Un Mini SSD : vraiment si petit, si rapide ?

Imaginez une puce de 15mm par 17mm, épaisse de seulement 1,4mm. Plus petite qu'une pièce de 1 euro, à peine plus grande qu'une microSD, mais offrant des débits séquentiels atteignant 3 700 Mo/s en lecture et 3 400 Mo/s en écriture. Le tout via une connexion PCIe 4x2. Avec des capacités de stockage allant jusqu'à 2 To, ce "Mini SSD" de Biwin bouscule les repères. Pour mettre ça en perspective : les nouvelles cartes microSD Express, destinées à la Nintendo Switch 2, plafonnent à un débit théorique de 985 Mo/s. C'est moins du tiers de la vitesse du nouveau venu. Même une carte SD Express pleine taille, capable théoriquement de 3 940 Mo/s, serait presque deux fois plus volumineuse. Biwin clame une résistance à l'eau et à la poussière (IP68), ainsi qu'une résistance aux chutes de trois mètres, des atouts non négligeables pour les appareils nomades.

Comment ce format s'intègre-t-il aux appareils ?

La particularité de ce Mini SSD ne réside pas seulement dans ses performances, mais surtout dans sa facilité d'intégration. Il est conçu pour être inséré dans un logement dédié, à la manière d'une carte SIM de smartphone. Un petit tiroir, une épingle, et hop, le tour est joué. Fini les ouvertures complexes de PC ou de consoles pour ajouter du stockage. Cette approche "plug-and-play" pourrait séduire un large éventail de fabricants pour les ordinateurs portables, tablettes, téléphones et caméras. Deux poids lourds chinois du gaming portable ont déjà sauté le pas : la GPD Win 5, une console puissante dotée d'un processeur AMD Strix Halo, et le futur OneXPlayer Super X de OneNetbook, un hybride laptop/tablette équipé de la même puce. Ces annonces, faites lors du salon ChinaJoy, confirment l'intérêt industriel pour ce format.

Un nouveau standard de stockage à l'horizon ?

Le potentiel est là, indéniablement. Cependant, une question reste en suspens : le Mini SSD de Biwin va-t-il s'imposer comme un véritable standard industriel, facilement adoptable par d'autres fabricants ? Pour l'instant, Biwin le présente comme sa propre innovation, bien que GPD, l'un de ses premiers clients, affirme qu'il s'agirait d'un nouveau standard, qui de demande qu'à être universellement adopté. Les débits, bien que solides pour du PCIe 4.0 x2, sont inférieurs aux M.2 haut de gamme. Mais ils restent largement supérieurs à tout ce que proposent les cartes microSD. Si Biwin parvient à convaincre d'autres acteurs, ce format pourrait devenir une norme pour le stockage amovible et rapide, notamment pour les jeux vidéo dont la taille ne cesse de croître, exigeant des accès très rapides que les cartes microSD classiques ne peuvent offrir. Le prix de ces nouveaux SSD reste encore inconnu, aucun listing produit n'étant disponible.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la taille exacte du Mini SSD de Biwin ?

Le Mini SSD de Biwin mesure 15mm de longueur, 17mm de largeur et 1,4mm d'épaisseur, le rendant plus petit qu'une pièce de 1 euro et à peine plus grand qu'une carte microSD.

Quelles sont les performances annoncées pour ce Mini SSD ?

Il offre des vitesses de lecture séquentielle maximales de 3 700 Mo/s et d'écriture de 3 400 Mo/s, via une connexion PCIe 4x2, avec des capacités allant jusqu'à 2 To.

Dans quels appareils le Mini SSD sera-t-il déjà intégré ?

Il est prévu pour être intégré dans deux consoles portables chinoises de pointe : la GPD Win 5 et la OneXPlayer Super X de OneNetbook.