Le compte à rebours est lancé. À moins d'un mois de sa sortie mondiale le 10 octobre, Battlefield 6 a jusqu'ici gardé un silence quasi total sur l'un de ses piliers : son mode histoire. Alors que le multijoueur, le mode Portal et le Battle Royale ont été largement détaillés, la campagne solo restait le grand point d'interrogation. L'attente touche à sa fin : Electronic Arts a confirmé la tenue d'un "Single-Player Live Showcase" le 26 septembre, en direct du Tokyo Game Show 2025.

Que peut-on attendre de cette présentation ?

Cette présentation sera la première occasion de découvrir en profondeur la campagne solo du jeu. L'événement, qui durera une heure, réunira des figures clés du développement comme le producteur exécutif Philippe Ducharme et le directeur créatif Roman Campos-Oriola.

Ils seront accompagnés des comédiens de doublage anglais pour présenter l'intrigue, les personnages et, surtout, de premières séquences de gameplay. Ce reveal tardif, à peine deux semaines avant le lancement, est un pari pour EA, qui doit convaincre les joueurs que le mode solo est plus qu'un simple bonus au multijoueur.

Quelle sera l'histoire de cette nouvelle campagne ?

Développée par EA Motive (le studio derrière le remake de Dead Space), la campagne de Battlefield 6 marque le retour à une narration singulière, après les "Récits de guerre" de Battlefield 1 et V. L'histoire se déroule en 2027 et plonge le joueur au cœur d'un conflit moderne entre les dernières forces de l'OTAN et une milice privée redoutable, Pax Armata.





Les développeurs promettent une approche plus humaine, inspirée de films comme Civil War ou de séries comme Lioness, en plaçant des "personnes ordinaires mais talentueuses dans des situations extraordinaires". Le joueur incarnera différents membres de Dagger 13, une unité d'élite des Marines, pour vivre le conflit à travers plusieurs perspectives.

Quelles nouveautés de gameplay sont prévues ?

L'innovation majeure de ce mode solo réside dans l'introduction d'un système de commandement d'escouade. Le joueur pourra donner des ordres tactiques aux autres membres de Dagger 13, comme engager l'ennemi pour créer une diversion, flanquer une position ou pilonner une zone. Chaque membre de l'escouade correspondra à une classe du multijoueur (Assaut, Ingénieur, Recon, Soutien) avec des capacités spécifiques. Cette mécanique vise à transposer la dynamique coopérative du multijoueur dans une expérience narrative, un Graal que la série n'a que rarement atteint depuis les épisodes Bad Company.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est l'ennemi principal dans Battlefield 6 ?

L'antagoniste principal est une société militaire privée nommée Pax Armata, soutenue par d'anciens alliés occidentaux. Le conflit se déroule sur trois continents, dans des lieux variés comme New York ou près des pyramides d'Égypte, dans un contexte de guerre moderne où l'OTAN est au bord de l'effondrement.

La campagne sera-t-elle connectée au multijoueur ?

Oui, l'univers est interconnecté. Les batailles et les lieux visités dans la campagne solo seront les mêmes que ceux que les joueurs retrouveront dans les modes multijoueurs. L'histoire de l'escouade Dagger 13 s'inscrit dans le cadre plus large de la guerre totale entre l'OTAN et Pax Armata.

Sera-t-il possible de piloter des véhicules dans le mode solo ?

Les premières previews suggèrent que, bien que spectaculaire, la campagne pourrait être plus dirigiste que les anciens opus. Si des séquences en véhicule sont confirmées (notamment en tant que tireur), la possibilité de piloter librement des tanks ou des jets semble pour l'instant limitée, au profit de moments plus scriptés et cinématographiques.