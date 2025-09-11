Le compte à rebours est lancé pour Battlefield 6, et alors que les joueurs ont déjà pu goûter au chaos du multijoueur via la bêta, une part essentielle de l'expérience restait dans l'ombre : la campagne solo.

Electronic Arts a choisi le prestigieux Tokyo Game Show pour corriger le tir. Un événement en direct, baptisé "Single-Player Live Showcase", se tiendra le 26 septembre pour offrir un premier aperçu concret de l'histoire et du gameplay de ce mode très attendu, piloté par le studio EA Motive.

À quoi peut-on s'attendre lors de cette présentation ?

Cet événement sera la première véritable incursion dans l'univers narratif du jeu. On peut s'attendre à une présentation détaillée de l'intrigue et probablement à la diffusion d'une ou deux séquences de mission.

Le producteur exécutif Philippe Ducharme et le directeur créatif Roman Campos-Oriola seront présents, accompagnés des comédiens de doublage anglais, pour expliquer leur vision. La campagne solo promet de mettre en scène des "personnes ordinaires mais talentueuses dans des situations extraordinaires", un angle qui devrait privilégier l'immersion et la tension humaine au cœur du conflit.

#Battlefield6 will be at Tokyo Game Show ? pic.twitter.com/BqaHpJRCoZ — Battlefield Bulletin (@BFBulletin) August 28, 2025

Quel est le contexte de l'histoire de Battlefield 6 ?

L'intrigue se déroule dans un futur proche, en 2027, alors qu'une guerre à grande échelle a éclaté.

Le conflit oppose les derniers membres de l'OTAN à une puissante milice privée nommée Pax Armata. Les premiers trailers ont déjà esquissé un contexte géopolitique tendu, avec des scènes se déroulant à New York et un discours présidentiel évoquant une attaque "monstrueuse et non provoquée".

Le studio EA Motive, acclamé pour son travail sur le remake de Dead Space, a cité des inspirations cinématographiques comme Civil War pour créer une narration intense, alternant pics d'action et moments plus calmes.

Pourquoi révéler le mode solo si tard ?

La stratégie de communication d'EA a clairement priorisé le multijoueur, le cœur historique de la franchise. Cependant, les campagnes solo de Battlefield, notamment celles des Bad Company, ont souvent marqué les esprits.

En gardant cette présentation pour le Tokyo Game Show, soit deux semaines avant la sortie mondiale du jeu le 10 octobre, EA crée un dernier temps fort pour mobiliser l'ensemble des joueurs. C'est un moyen efficace de rassurer les fans de récits solo et de démontrer que Battlefield 6 est un package complet, bien décidé à marquer les esprits sur tous les fronts.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui développe la campagne solo de Battlefield 6 ?

C'est le studio EA Motive qui est aux commandes de la campagne solo. Ils sont notamment connus pour avoir réalisé l'excellent remake de Dead Space en 2023, ce qui laisse présager une narration soignée et une ambiance immersive.

Quand sortira Battlefield 6 ?

La sortie mondiale du jeu est fixée au 10 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Le mode multijoueur sera-t-il la seule chose disponible au lancement ?

Non, Battlefield 6 sera lancé avec son mode multijoueur complet, la campagne solo présentée au Tokyo Game Show, ainsi que le mode Battlefield Portal. Un mode Battle Royale est également prévu, mais il arrivera plus tard, début 2026.