Ce tableau sombre est brossé par un récent rapport d'ArsTechnica, qui a recueilli les témoignages accablants d'employés actuels et anciens d'EA. Traditionnellement, DICE était le fer de lance du développement de Battlefield. Mais pour "Glacier", EA a vu grand, très grand : un mode Battle Royale gratuit, une campagne solo ambitieuse, le multijoueur classique, et même le retour de l'expérience loufoque de Portal. Pour atteindre l'objectif colossal de 100 millions de joueurs, la firme n'a pas hésité à investir plus de 400 millions de dollars et à réorganiser en profondeur la structure de développement, impliquant de multiples studios et de nouvelles têtes pensantes issues de franchises concurrentes.

Pourquoi cette quête de 100 millions de joueurs est-elle si problématique ?

L'objectif des 100 millions de joueurs est un pari risqué. Pour contextualiser, même Battlefield 1, le plus grand succès de la franchise à ce jour, n'a atteint que 30 millions de joueurs. Le décevant Battlefield 2042, lui, n'en a attiré que 22 millions. Une ambition pareille met une pression folle sur les équipes, d'autant plus que l'approche "jeu-service" avec des modes gratuits demande une coordination sans faille et une réactivité constante. Cette course aux chiffres, bien que motivée par le succès colossal de jeux comme Fortnite, semble déconnectée des réalités historiques de la franchise, poussant les développeurs dans leurs retranchements pour tenter l'impossible. C'est une stratégie qui, malgré les investissements massifs, pourrait fragiliser les bases même du jeu et de ses créateurs.

La collaboration entre studios est-elle un nouveau défi majeur ?

La nouvelle structure de développement, qui implique désormais plusieurs studios (DICE, Criterion Games, Motive Studio, Ripple Effect), est une source majeure de complications. Si autrefois DICE avait les rênes créatives, il doit aujourd'hui rendre des comptes à des dirigeants américains, créant des frictions culturelles et des divergences d'objectifs : la recherche de l'excellence en Suède face aux impératifs de rentabilité aux États-Unis. La débâcle de Ridgeline Games, le studio initialement en charge de la campagne solo — qui a été fermé après deux ans de travail jugé insatisfaisant, forçant un redémarrage complet du mode — en est un exemple criant. L'absence de vérifications adéquates en amont et la pression de devoir performer comme un studio établi tout en se construisant ont mené à l'implosion de l'équipe et au gonflement des coûts. Ces difficultés de coordination et ces chocs culturels sont de vrais poisons pour la production vidéoludique actuelle.

Quel est le coût humain de cette course à l'ambition démesurée ?

C'est sans doute le point le plus alarmant. Face à ces attentes irréalistes, aux retards persistants de la campagne solo, aux dysfonctionnements inter-studios et aux étapes de production précipitées, les développeurs de Battlefield 6 sont soumis à un "stress extraordinaire" et à des horaires de travail à rallonge. Nombreux sont ceux qui ont dû prendre des congés pour épuisement, parfois pour plusieurs mois. Des témoignages glaçants évoquent un nombre anormalement élevé de cas de burnout par rapport à d'autres projets AAA. Malgré les efforts d'EA pour offrir un soutien, beaucoup estiment que ces mesures sont inefficaces, l'entreprise semblant "faire semblant d'écouter" sans réellement agir. L'histoire de l'industrie du jeu est malheureusement jalonnée de tels drames humains. Cette situation, si elle perdure, pose de sérieuses questions sur la durabilité du modèle de développement actuel des jeux triple A.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le nom de code du prochain jeu Battlefield ?



Le nom de code du prochain jeu Battlefield est "Glacier", le titre officiel et définitif est encore inconnu, mais il pourrait tout simplement être Battlefield 6 pour ne pas trop perturber les joueurs.

Combien de studios sont impliqués dans le développement de Battlefield 6 ?



Plusieurs studios d'EA sont impliqués dans le développement de Battlefield 6, notamment DICE, Criterion Games, Motive Studio et Ripple Effect, une approche nouvelle pour la franchise qui pose, contre toute attente, de sérieux problèmes d'organisation.

Quel est l'objectif d'EA en termes de nombre de joueurs pour Battlefield 6 ?



Electronic Arts vise un objectif très ambitieux de 100 millions de joueurs pour Battlefield 6 sur la durée de vie du jeu, un chiffre jamais atteint par la franchise auparavant.