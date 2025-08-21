L'attente est terminée : EA a officiellement publié les configurations PC minimales et recommandées pour Battlefield 6 , l'un des titres les plus attendus de 2025. Après la phase de beta, un léger ajustement a été fait, portant l'espace de stockage requis à 80 Go. Si le jeu s'annonce gourmand, les spécifications restent dans une fourchette raisonnable pour une production moderne, sans exiger les composants les plus chers du marché.

Quelle est la configuration minimale requise pour jouer ?

Voici le détail des composants nécessaires pour atteindre les performances de base, visant 30 images par seconde en 1080p avec des réglages graphiques faibles.

Composant Spécification Système d'exploitation Windows 10 64-bit Processeur (CPU) Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique (GPU) Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT (6GB VRAM) Mémoire vive (RAM) 16 Go (Dual-Channel 2133MHz) Espace de stockage 80 Go HDD

Que faut-il pour jouer dans de bonnes conditions ?

Pour une expérience de jeu confortable, voici la configuration recommandée qui vise soit 60 FPS en 1440p (élevé), soit plus de 80 FPS en 1080p (faible).

Composant Spécification Système d'exploitation Windows 11 64-bit Processeur (CPU) Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X Carte graphique (GPU) Nvidia GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT (8GB VRAM) Mémoire vive (RAM) 16 Go (Dual-Channel 3200MHz) Espace de stockage 80 Go SSD

L'espace de stockage est-il un enjeu important ?

Le poids du jeu est conséquent, estimé à 80 Go au lancement. Si la configuration minimale mentionne un simple disque dur (HDD), il est crucial de noter que l'installation sur un SSD est quasi indispensable pour profiter d'une expérience de jeu moderne.

L'utilisation d'un SSD réduira drastiquement les temps de chargement, un avantage non négligeable dans un jeu multijoueur à haute intensité. C'est un investissement qui améliore non seulement le confort sur Battlefield 6, mais aussi la réactivité globale du système.

Foire Aux Questions (FAQ)

Un disque dur classique (HDD) est-il suffisant ?

Techniquement, oui, pour la configuration minimale. Cependant, pour éviter des temps de chargement très longs et garantir une meilleure fluidité, l'utilisation d'un SSD est très fortement conseillée par les développeurs et la communauté.

Faut-il obligatoirement Windows 11 ?

Non, la configuration minimale mentionne Windows 10 64-bit. Cependant, la configuration recommandée spécifie Windows 11 64-bit, suggérant que le jeu pourrait tirer parti des optimisations du nouvel OS, comme le "Hardware Accelerated GPU Scheduling".

Ces configurations vont-elles évoluer ?

Ces spécifications sont celles annoncées pour le lancement du jeu. Il est possible que de futures mises à jour ou des contenus additionnels modifient légèrement ces exigences, mais elles constituent une base fiable pour préparer votre machine.