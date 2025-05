Alors que s'est installé le début sur l'utilité de lancer des cartes graphiques dotées de 8 Go de mémoire dédiée, Nvidia s'apprête à dévoiler sa plus petite cartes graphique RTX 50 utilisant l'architecture Blackwell.

Après le lancement des RTX 5060 Ti en version 8 et 16 Go en avril, c'est au tour de la RTX 5060 de se préparer à entrer en piste. Certes, elle n'aura que 8 Go de mémoire mais ce sera de la VRAM de dernière génération, à savoir de la GDDR7 là où la concurrence reste en GDDR6.

Son GPU GB206-250 comporte 3840 coeurs CUDA (contre 4608 pour la version Ti) mais on trouver la même GDDR7 à 28 Gbps accompagnée d'un bus mémoire 128-bit fournissant une bande passante de 448 Go/s.

Lancement mi-mai

La carte graphique ne demandera en outre que 145W pour fonctionner, contre 180W pour le modèle Ti. Nvidia dévoile officiellement la date de lancement : le 19 mai 2025, et cela vaut pour la carte graphique destinée au PC de bureau comme pour la version pour PC portable.

En avril, Nvidia avait annoncé un tarif de 299 dollars pour la RTX 5060, similaire à celui de la RTX 4060 à son lancement en 2023, avec le support de l'upscaling DLSS 4 et toujours des possibilités de ray tracing.

Nvidia espère bien convaincre les joueurs dotés d'anciens GPU d'entrée de gamme comme la GTX 1660 ou même la RTX 2060 en assurant que la nouvelle carte graphique peut offrir du jeu à 100 fps.

8 Go de mémoire, trop léger ?

Toutefois, la RTX 5060 Ti 8 Go a reçu un accueil très mitigé des reviewers, d'où le questionnement sur l'intérêt d'un GPU limité à 8 Go de mémoire dédiée à l'heure actuelle.

Ils pourront être plus tolérants avec la RTX 5060 du fait des attentes plus basses mais cette limite de 8 Go reste compliquée car elle risque de constituer à court terme un point de blocage pour les jeux récents, et donc avoir une durée de vie courte.

Il reste à voir si elle sera plus facilement disponible que les autres modèles et si les hausses de tarifs douaniers annoncés par Donald Trump ne vont pas rapidement la rendre bien plus onéreuse et donc difficile à mettre en avant.