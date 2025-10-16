C'est un retour que plus personne n'attendait à ce niveau. Après les lancements compliqués de ses prédécesseurs, Battlefield 6 explose les compteurs dès sa première semaine. Electronic Arts (EA) a réussi son pari : la franchise est de nouveau une machine de guerre commerciale, avec des chiffres qui la placent directement en compétition avec les plus grands noms du genre.

Quels sont les chiffres derrière ce succès ?

Les données de lancement, compilées par des firmes d'analyse comme Alinea Analytics, sont éloquentes : plus de 7 millions d'unités vendues en cinq jours à peine, pour plus de 350 millions de dollars de revenus bruts. Une performance colossale qui place le titre juste derrière le mastodonte EA Sports FC 26.





La répartition des ventes montre une domination écrasante du PC :

Steam : 55% des ventes (plus de 3,8 millions de copies)

: 55% des ventes (plus de 3,8 millions de copies) PlayStation 5 : 24% (environ 1,8 million de copies)

: 24% (environ 1,8 million de copies) Xbox Series : 20% (environ 1,4 million de copies)

Cette tendance confirme que la base historique de la franchise reste solidement ancrée sur PC, avec des pics de plus de 700 000 joueurs connectés simultanément sur Steam peu après la sortie.

Qui sont les nouveaux joueurs de Battlefield ?

Ce succès s'explique en partie par un changement de cible pour Battlefield 6. EA a clairement orienté le jeu vers un public plus large et "casual", notamment grâce à des modes de jeu plus accessibles, l'intégration de bots pour s'entraîner et le très attendu Battlefield Portal. Résultat : environ 45% des joueurs sur Steam n'avaient jamais touché à l'épisode précédent, Battlefield 2042.



Le jeu attire un public venu de tous les horizons du jeu de tir, de Call of Duty à Fortnite. La répartition géographique témoigne aussi de cette ouverture : si les États-Unis mènent la danse (un tiers des joueurs), la Chine représente une part surprenante de 15% des joueurs Steam, prouvant que le marché asiatique n'attend plus les soldes pour les titres majeurs.

Quel avenir pour le jeu face à la concurrence ?

Mais le plus grand défi pour EA commence maintenant : la rétention des joueurs. Le genre du jeu de tir est souvent un jeu à somme nulle : le temps passé sur un titre est du temps qui n'est pas passé sur un autre. Et la concurrence s'annonce féroce. Des titres très attendus comme Deadlock, Arc Raiders ou le prochain Black Ops 7 menacent déjà de siphonner une partie de la base de joueurs de Battlefield.





Pour contrer cela, EA a déjà dégainé un calendrier de contenu agressif. La Saison 1 débutera dès le 28 octobre avec deux nouvelles cartes et de nombreuses nouveautés. Des rumeurs persistantes évoquent aussi l'arrivée d'un mode Battle Royale pour 2026, ainsi que le retour de modes de jeu iconiques de la franchise. La guerre de l'engagement ne fait que commencer.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le mode solo est-il réussi ?

C'est le point faible du jeu. La plupart des critiques et des retours joueurs s'accordent à dire que la campagne solo est décevante et semble avoir été une simple "obligation contractuelle". L'immense majorité des joueurs se concentre quasi exclusivement sur les modes multijoueurs.

Le jeu est-il plus populaire sur PC ou sur console ?

Le jeu est très majoritairement plus populaire sur PC. La plateforme Steam représente à elle seule plus de la moitié des ventes et du nombre de joueurs, loin devant les versions PlayStation 5 et Xbox Series cumulées.

Un mode Battle Royale est-il prévu ?

C'est une rumeur très insistante, mais rien n'a été confirmé officiellement par EA. Les analystes s'attendent à ce qu'un tel mode arrive au cours de la Saison 3 ou début 2026, probablement pour concurrencer directement le calendrier de contenu de son rival, Call of Duty.