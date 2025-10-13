Le phénix renaît de ses cendres. Après un épisode 2042 qui avait divisé, Battlefield 6 vient de signer un retour fracassant sur le devant de la scène.

Lancé ce 10 octobre, le jeu s'est immédiatement hissé à la troisième place des titres les plus joués sur Steam, avec un pic de fréquentation qui a dépassé toutes les attentes. Ce raz-de-marée, qui éclipse déjà les records de son rival Call of Duty, n'est pas un hasard, mais la consécration d'une stratégie enfin à l'écoute des joueurs.

Comment expliquer un tel raz-de-marée ?

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moins de 24 heures, le FPS d'Electronic Arts a pulvérisé les compteurs en atteignant un pic de 747 000 joueurs connectés simultanément sur la seule plateforme Steam. C'est non seulement le meilleur lancement pour un jeu EA, mais cela le place d'emblée dans le top 15 des jeux les plus populaires de tous les temps sur la plateforme de Valve, dépassant les pics historiques d'Apex Legends ou de Destiny 2.





Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ces données ne comptabilisent pas les joueurs sur l'EA App et l'Epic Games Store, ni la gigantesque communauté sur consoles PlayStation 5 et Xbox Series. Le nombre total de joueurs dépasse donc très probablement le million, un succès colossal qui a même provoqué d'importantes files d'attente sur les serveurs.

Pourquoi ce lancement est-il une revanche pour la franchise ?

Ce succès n'est pas un hasard, mais le fruit d'un retour aux sources plébiscité par la communauté. Tirant les leçons de l'échec des "spécialistes" de Battlefield 2042, les développeurs de DICE ont renoué avec l'ADN de la série : un thème militaire moderne et réaliste, et un gameplay inspiré des épisodes les plus populaires comme Battlefield 3 et Bad Company 2.





Cette orientation a été façonnée main dans la main avec les joueurs via les "Battlefield Labs", un programme de playtests publics qui a permis d'affiner le jeu avant sa sortie. La bêta ouverte, particulièrement stable et réussie, avait déjà donné le ton et largement contribué à créer une attente positive.

La performance technique est-elle au rendez-vous ?

L'accueil sur Steam est à l'unisson de ce succès commercial. Avec 78 % d'avis positifs sur plus de 25 000 évaluations, les joueurs saluent un jeu non seulement fun, mais aussi remarquablement bien optimisé. Fait rare pour un titre AAA en 2025, Battlefield 6 a été conçu pour tourner de manière fluide même sur des configurations PC modestes, vieilles de cinq ans.





Pour y parvenir, le studio a fait un choix radical : abandonner le ray tracing pour se concentrer exclusivement sur la performance brute et la fluidité de l'action. Un pari gagnant qui permet au plus grand nombre de profiter du jeu dans d'excellentes conditions, et qui confirme que l'optimisation est une attente au moins aussi forte que la claque graphique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce chiffre de 747 000 joueurs est-il un record absolu ?

Sur Steam, c'est un record pour un jeu de tir payant ("full-priced") et pour un titre édité par Electronic Arts. Il se place juste derrière des géants du free-to-play comme Counter-Strike ou des phénomènes comme Palworld. C'est donc un des plus gros lancements de l'histoire de la plateforme.

Le jeu est-il uniquement disponible sur Steam pour les joueurs PC ?

Non, Battlefield 6 est également disponible sur l'application EA App (l'ancien Origin) et sur l'Epic Games Store. Les chiffres de fréquentation sur PC sont donc en réalité bien plus élevés que ceux communiqués par Steam.

Le jeu est-il bien reçu par la critique ?

Oui, les premiers retours sont majoritairement positifs. La presse spécialisée salue un multijoueur solide qui renoue avec les fondamentaux de la série. La campagne solo est jugée plus convenue mais efficace. L'accueil des joueurs sur Steam, avec près de 80 % d'avis positifs, confirme cette bonne impression.