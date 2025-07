Le suspense touche à sa fin pour les passionnés de la franchise. Selon des sources proches du dossier et des fuites confirmées, la révélation officielle de Battlefield 6 est prévue pour le 31 juillet. L'événement s'annonce d'envergure, inspiré du format "COD Next", une approche qui n'est pas surprenante compte tenu de l'ambition d'EA DICE de rivaliser avec le succès de Call of Duty.

Des créateurs de contenu et des médias ont déjà été conviés à une session de jeu exclusive, à huis clos, du 29 au 31 juillet. Ces invités triés sur le volet auront l'opportunité de prendre en main le jeu avant sa présentation mondiale. Le 24 juillet, des colis promotionnels, seront ouverts par des influenceurs, révélant les derniers détails de cet événement très attendu. Le jeu devrait être lancé sur PlayStation 5, Xbox Series S|X et PC plus tard cette année.

La campagne solo : un retour attendu et décisif ?

L'une des nouvelles les plus réjouissantes pour les vétérans de la série est le retour annoncé de la campagne solo, un composant majeur qui avait été délaissé dans "Battlefield 2042", contribuant à son succès mitigé.

Des rapports sur Reddit confirment cette orientation, bien que le cadre général du conflit reste un mystère. On sait toutefois que le jeu s'ancrera dans un conflit contemporain, ou dans un futur assez proche. Ce choix narratif est crucial, car il pourrait redonner à la franchise une profondeur et une immersion que de nombreux joueurs réclament. C'est une décision stratégique pour EA DICE, qui cherche à reconquérir le cœur de sa base de fans.

Quand pourra-t-on enfin poser les mains sur la bêta ouverte ?

Les rumeurs concernant une bêta ouverte de Battlefield 6 se précisent, et la date du début août semble se confirmer. Des découvertes récentes, partagées sur le subreddit dédié à la série, indiquent que la publication de la version bêta est prévue pour le 4 août via l'API des services backend d'EA. Si la bêta ne sera pas forcément accessible le jour même, sa publication imminente suggère une disponibilité très rapide.

Cette version bêta ouverte serait également plus avancée et peaufinée que la dernière version testée en interne par Battlefield Labs, promettant des améliorations significatives, des corrections de bugs et potentiellement de nouvelles fonctionnalités. Le lancement de cette phase de test sera probablement précédé par l'annonce de la date de sortie officielle du jeu et l'ouverture des précommandes, avec un accès anticipé à la bêta pour les acheteurs. L'ambition est claire : atteindre les 100 millions de joueurs, un objectif qui nécessitera une expérience de jeu irréprochable dès les premières prises en main.

Quand aura lieu la révélation officielle de Battlefield 6 ?



La révélation officielle de Battlefield 6 est prévue pour le 31 juillet. Cet événement inclura du gameplay et des interviews de développeurs, et sera précédé de sessions de jeu à huis clos pour les créateurs de contenu et les médias.

Battlefield 6 proposera-t-il une campagne solo ?



Oui, il est confirmé que Battlefield 6 marquera le retour d'une campagne solo, une fonctionnalité absente de Battlefield 2042 et très attendue par la communauté. Le cadre du conflit reste encore à définir.

Quand la bêta ouverte de Battlefield 6 débutera-t-elle ?



Selon des découvertes récentes, la bêta ouverte de Battlefield 6 devrait être publiée autour du 4 août. Son accessibilité aux joueurs devrait suivre de près, potentiellement avec un accès anticipé pour les précommandes.