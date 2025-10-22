Le silence radio est terminé. Alors que la saison 1 de Battlefield 6 débute officiellement le 28 octobre, un détail majeur manquait à l'appel sur la feuille de route d'EA : le fameux mode Battle Royale.

Mais c'était sans compter sur les fuites. Shaun Weber, un leaker connu pour sa fiabilité, vient de mettre en ligne ce qui semble être l'intégralité du contenu prévu pour le lancement, confirmant une sortie imminente et des ambitions bien plus grandes qu'un simple clone de Warzone.

Quels sont les modes de jeu prévus au lancement de la saison ?

La première surprise de cette fuite est la richesse du contenu. Le Battle Royale de Battlefield 6 ne se contenterait pas d'un seul mode, mais en proposerait cinq dès son lancement :

Les classiques modes Solos, Duos, Trios et Quads .

. Un mode inédit baptisé "Gauntlet" (Le Gant), qui s'annonce comme la véritable innovation du genre.

Ce mode Gauntlet fonctionnerait comme un tournoi à élimination, où des escouades s'affronteraient dans une série de missions. À la fin de chaque épreuve, l'équipe avec le score le plus bas serait éliminée, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Une approche basée sur des objectifs qui pourrait radicalement changer la dynamique de jeu.

Quelles sont les innovations de gameplay attendues ?

Pour se démarquer de ses concurrents, DICE semble avoir misé sur une approche plus tactique et punitive. La première innovation majeure concernerait le cercle de tempête.

Battlefield 6 adding two Free to play Modes for Season 1



-Battle Royale

Solos, Duos, Trios, Quads



-Gauntlet

Battle to complete a series of missions. Squads with the lowest scores in each mission are eliminated. The last squad standing wins.



+More customisation options pic.twitter.com/mEABebzedQ — Shaun Weber (@just4leaks2) October 16, 2025

Fini la possibilité de survivre quelques secondes dans le gaz pour contourner un adversaire : la zone mortelle de ce Battle Royale porterait bien son nom, puisqu'elle tuerait instantanément tout joueur qui s'y aventure. Une mécanique qui promet des fins de partie sous très haute tension.





Autre ajout de taille : le chat vocal de proximité. Comme dans certains jeux de survie, les joueurs pourraient entendre et communiquer avec leurs ennemis s'ils sont assez proches. De quoi permettre des négociations tendues, des trahisons, ou simplement des insultes bien senties avant l'assaut final.

Quand ce mode Battle Royale sortira-t-il ?

C'est le point le plus flou, car EA n'a rien officialisé. Cependant, la fuite de Shaun Weber, corroborée par d'autres sources fiables comme ModernWarzone, pointe vers une sortie le 28 octobre, soit le même jour que le lancement de la Saison 1. L'hypothèse la plus probable est celle d'un "shadow drop", une sortie surprise pour créer l'événement.





En intégrant ses marqueurs historiques (destruction, véhicules, jeu d'escouade basé sur les classes), Battlefield 6 semble bien décidé à prendre sa revanche sur Call of Duty et à s'imposer sur le terrain ultra-concurrentiel du Battle Royale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le mode Battle Royale de Battlefield 6 sera-t-il gratuit (free-to-play) ?

La fuite mentionne que le mode "Gauntlet" serait free-to-play. Il est donc très probable que, à l'instar de Call of Duty: Warzone, le mode Battle Royale de Battlefield 6 soit accessible gratuitement pour tous les joueurs, qu'ils possèdent ou non le jeu de base.

Qu'est-ce que le "Battlefield Labs" ?

Le "Battlefield Labs" est le programme de tests publics mis en place par EA et DICE. Il permet à un nombre restreint de joueurs de tester en avant-première des nouveautés, comme le mode Battle Royale, afin que les développeurs puissent recueillir leurs retours et affiner le jeu avant sa sortie officielle.

Le chat de proximité, qu'est-ce que c'est ?

C'est une fonctionnalité de chat vocal qui ne se limite pas à votre équipe. Elle vous permet d'entendre et de parler avec tous les joueurs (amis comme ennemis) qui se trouvent dans un certain rayon autour de vous dans le jeu. C'est un outil qui peut être utilisé pour la stratégie, la négociation ou simplement pour l'immersion.