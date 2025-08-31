Bouygues Telecom vient de rendre son offre fibre Bbox Rentrée, lancée au courant du mois d'août, encore plus attractive en baissant son prix. Cette décision rapide de l'opérateur vise à s'aligner face à une concurrence intense sur le marché des abonnements internet.

L'abonnement passe ainsi de 28,99 €/mois à 26,99 €/mois la première année. Au-delà de la première année, le tarif passe à 33,99 €/mois (au lieu de 35,99 €). Cette baisse représente donc une économie de 24 € sur la première année d'engagement.

Pour les clients détenant également un forfait mobile Bouygues Telecom, ce tarif préférentiel de 26,99 €/mois est maintenu même après la première année.

Ce que l'offre inclut :

Internet : Une connexion fibre avec un débit allant jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, supportée par le Wi-Fi 6.





Une connexion fibre avec un débit allant jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, supportée par le Wi-Fi 6. Télévision : Un décodeur TV 4K donnant accès à plus de 180 chaînes.





Un décodeur TV 4K donnant accès à plus de 180 chaînes. Téléphonie : Les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays.

Avec ce nouveau tarif, la Bbox Rentrée devient l'une des offres avec TV inclus les plus intéressantes du marché :

Free : La Freebox Pop est à 29,99 €/mois la première année.

La Freebox Pop est à 29,99 €/mois la première année. Orange : La Livebox Lite Fibre est à 29,99 €/mois. L'offre Sosh est à 24,99 €/mois, mais le décodeur TV est en option payante (5 €/mois).

La Livebox Lite Fibre est à 29,99 €/mois. L'offre Sosh est à 24,99 €/mois, mais le décodeur TV est en option payante (5 €/mois). SFR : L'offre Fibre Power S est au même prix, à 26,99 €/mois pendant un an.

À noter que le RED by SFR propose une offre moins chère (19,99 €/mois), mais le décodeur et le Wi-Fi 6 sont des options payantes.

Avec cette baisse de prix, Bouygues Telecom positionnne donc sa Bbox Rentrée comme une solution très complète et compétitive pour ceux qui recherchent un bon équilibre entre performance, services (notamment la TV 4K incluse) et un tarif maîtrisé la première année.



À découvrir également sur GNT :