Le marché des box internet est rempli d'offres toujours plus compétitives. Entre SFR, Sosh et Free, trois propositions se distinguent par leur technologie et leur positionnement tarifaire agressif. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons analysé la SFR Power S, la Boîte Sosh et la Série Spéciale Freebox Pop S.

SFR Power S : L'offre tout-en-un équilibrée

L'offre SFR Power S se présente comme une solution complète et accessible, pensée pour les foyers qui veulent l'essentiel sans complication. Pour 29,99 €/mois avec un an d'engagement, elle fournit une base solide pour tous les usages quotidiens.

Son principal atout est sa connexion fibre symétrique de 1 Gb/s, garantissant une vitesse identique en téléchargement et en envoi, un avantage notable pour le télétravail et le partage de fichiers lourds. Équipée du WiFi 5, elle inclut également un service TV complet avec 160 chaînes via le décodeur SFR Box 7. La téléphonie est également très complète avec les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays et, surtout, vers les mobiles en France, un service souvent en option ailleurs. Les frais de mise en service (49 €) sont actuellement offerts en ce moment.

La SFR Power S s'adresse aux utilisateurs qui veulent un service TV traditionnel inclus d'office, des appels vers les mobiles, et qui ne sont pas dérangés par un engagement d'un an en échange d'un service complet.

La Boîte Sosh : La liberté sur le réseau Orange

Avec sa nouvelle offre à 24,99 €/mois sans engagement, Sosh mise sur son appartenance au réseau fibre d'Orange, souvent perçu comme une référence en matière de stabilité.

La Boîte Sosh intègre la toute nouvelle Livebox S avec le WiFi 7, la dernière norme sans fil, et propose un débit descendant élevé de 2 Gbit/s partagés (pour 800 Mbit/s en envoi). La téléphonie se concentre sur les appels illimités vers les fixes. Le service TV est traité "à la carte" : une application est offerte sur demande pour un accès sur mobile/tablette, mais pour un visionnage sur téléviseur, il faudra opter pour le décodeur 4K à 5 €/mois.

La Boîte Sosh est idéale pour les utilisateurs qui privilégient le réseau Orange et les plateformes de streaming, ne souhaitant pas payer pour un service TV qu'ils n'utilisent pas.

Série Spéciale Freebox Pop S : La puissance brute au meilleur prix

Free frappe fort avec sa Série Spéciale Freebox Pop S, affichée à seulement 23,99 €/mois, un prix garanti pendant 5 ans et sans engagement. Cette offre se concentre sur un point : fournir la connexion internet la plus rapide et la plus moderne possible.

Ici, la performance est reine : un débit descendant jusqu'à 5 Gbit/s partagés (900 Mbit/s en envoi), le WiFi 7 et un répéteur WiFi 7 inclus sur demande pour les grands logements. Le design de la box est également un argument, avec un format ultra-compact et une conception éco-responsable. Toutefois, aucun service de télévision n'est inclut : c'est une offre purement "internet".

La Freebox Pop S vise clairement les gamers, les streamers et les foyers ultra-connectés qui ont besoin d'une performance maximale. C'est le choix parfait pour ceux qui ont abandonné la TV traditionnelle au profit du streaming et qui recherchent le meilleur rapport vitesse/prix du marché, avec la tranquillité d'un tarif bloqué sur le long terme.

À découvrir également sur GNT :