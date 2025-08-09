Si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix pour votre box fibre, sachez que les offres les plus intéressantes se trouvent aujourd'hui sous la barre des 30 € en échange d'un engagement d'un an.

Bbox fit

La Bbox fit, offre d'entrée de gamme de Bouygues Telecom, se concentre sur l'essentiel : une connexion internet performante et la téléphonie fixe.

Prix : 28,99 €/mois pendant 12 mois , puis 35,99 €/mois.

, puis 35,99 €/mois. Engagement : 12 mois.

Internet : Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi .

et . WiFi : WiFi 6 avec gestion intelligente des fréquences.

avec gestion intelligente des fréquences. Télévision : Aucune offre TV incluse.

Téléphonie : Appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays.

Avantage : Installation fibre gratuite et internet garanti dès le premier jour.

La Bbox fit est idéale pour : L'utilisateur qui n'a pas besoin de la télévision et qui recherche avant tout le prix le plus bas pour une connexion fibre très rapide. C'est le choix parfait pour les étudiants ou les personnes qui consomment leurs contenus exclusivement via des plateformes de streaming et qui n'ont donc pas l'utilité d'un décodeur TV.

Livebox Fibre Orange

Avec sa Livebox Fibre, Orange mise sur la technologie de pointe avec cette offre qui intègre déjà le WiFi 7 et un grand nombre de chaînes TV.

Prix : 29,99 €/mois pendant 12 mois, puis 42,99 €/mois.

pendant 12 mois, puis 42,99 €/mois. Engagement : 12 mois.

Internet : Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 800 Mb/s en envoi .

et . WiFi : WiFi 7 , la norme la plus récente et la plus performante.

, la norme la plus récente et la plus performante. Télévision : Décodeur UHD 4K avec accès à 200 chaînes.

Téléphonie : Appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays, ainsi que vers les mobiles des États-Unis et du Canada.

Avantage : L'accès à la technologie WiFi la plus moderne du marché.

La Livebox Fibre est idéale pour : Ceux qui veulent s'assurer d'avoir la connexion la plus performante possible en adoptant le nouveau standard WiFi 7. C'est aussi un excellent choix pour les familles qui consomment beaucoup la télévision, grâce à son bouquet de 200 chaînes. Le débit descendant élevé est un plus pour les foyers avec de nombreux appareils connectés simultanément.

SFR Fibre Power S

SFR propose la Fibre Power S, une offre très équilibrée qui se distingue par son débit symétrique et l'inclusion des appels vers les mobiles en France.

Prix : 29,99 €/mois .

. Engagement : 12 mois.

Internet : Jusqu’à 1 Gb/s en débit symétrique ,

, WiFi : WiFi 6 .

. Télévision : Décodeur 4K avec 160 chaînes incluses.

Téléphonie : Appels illimités vers les fixes en France et plus de 100 pays et vers les mobiles de France métropolitaine.

Avantages : Le débit symétrique et les appels illimités vers les mobiles français. Option "Internet garanti" via une box de poche 4G (offerte 1 mois).

La SFR Fibre Power S est idéale pour : Les utilisateurs intensifs et les télétravailleurs. Le débit montant (envoi) de 1 Gb/s est un atout considérable pour ceux qui envoient de gros fichiers, font des sauvegardes en ligne ou du streaming. L'inclusion des appels illimités vers les mobiles en France en fait aussi l'offre la plus complète pour la téléphonie, un avantage décisif pour de nombreux foyers.

À découvrir également sur GNT :