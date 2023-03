Selon Bill Gates, l'IA pourrait empêcher la mort de millions d'enfants chaque année, tout en permettant de faire face aux défis posés par l'urgence climatique. Bill Gates s'est montré enthousiaste quant aux perspectives offertes par cette technologie, qui devrait, selon lui, changer fondamentalement la façon dont les gens travaillent, apprennent, voyagent, se soignent et communiquent entre eux.

L'IA en question

Néanmoins, Bill Gates a également reconnu que l'IA soulève des questions difficiles, notamment en matière de main-d'œuvre, de système juridique, de protection de la vie privée et de préjugés. Les IA peuvent également commettre des erreurs et subir des "hallucinations". Malgré cela, le fondateur de Microsoft reste convaincu que cette nouvelle technologie peut rendre le monde plus équitable.

Depuis quarante ans, notre société a connu les plus grandes avancées technologiques de l'histoire avec un grand H, comme la création du microprocesseur, de l'ordinateur personnel, d'Internet ou encore du téléphone portable. Pour Bill Gates, l'IA rejoint désormais le rang de ces prouesses du XXe siècle. Il a même imaginé avec enthousiasme "ce que l'IA pourrait accomplir au cours des cinq à dix prochaines années", prédisant que des secteurs entiers se réorienteraient autour d'elle et que les entreprises se distingueraient par la qualité de leur utilisation.

En somme, selon lui, l'intelligence artificielle représente une innovation majeure qui pourrait contribuer à résoudre certains des problèmes les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée, tout en transformant profondément la façon dont nous vivons et travaillons.