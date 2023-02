OpenAi a déployé un outil très puissant auprès du grand public avec ChatGPT. Et certains utilisateurs ont déjà profité de l'occasion pour se faire un peu d'argent au passage...

Depuis quelques semaines, on voit ainsi la boutique Amazon Kindle inondée de livres émanant d'auteurs inconnus. Des livres qui mentionnent (par obligation légale) en auteur ou co-auteur la fameuse IA conversationnelle ChatGPT. Plus de 200 livres ont ainsi été répertoriés ces derniers jours, le sommet d'un iceberg bien plus colossal selon toute vraisemblance.

Les livres écrits par l'ia inondent le marché

La situation inquiète les professionnels de l'édition au point que certains magazines comme Clarkesworld Magazine, en viennent à suspendre toutes les nouvelles soumissions de textes, puisque faisant face à une avalanche de propositions, dont la plupart sont rédigées par une IA. On sait déjà que plus de 500 écrivains ont ainsi été placés sur liste noire car exploitant une IA pour leurs contenus.

Reuters a contacté la Guilde des auteurs, la plus grande organisation professionnelle d'écrivains aux USA qui partage ses inquiétudes sur le fait que les robots puissent accaparer le travail des véritables auteurs et appelle à intervenir rapidement pour mieux réguler ces productions artificielles.

Certains "auteurs" affichent un succès insolent : c'est le cas de Brett Schickler qui a utilisé l'IA pour produire un livre pour enfants de 30 pages illustrées en quelques heures. Vendu 2,99 dollars en version électronique et 9,99 dollars en version papier, les ventes ont rapidement généré de l'argent pour un investissement quasi nul et quelques heures de mise en forme.

Heureusement, pour l'instant, aucune oeuvre générée par IA n'a réussi à véritablement percer sur la plateforme. Si les professionnelles pointent du doigt des contenus ternes et ennuyeux, cela pourrait toutefois ne pas bloquer les ventes.

L'IA pourrait toutefois aider les auteurs à générer rapidement des essais ou à trouver des thématiques, produire des amorces ou reformuler des textes dans des tonalités plus variées. Plus qu'un auteur, l'IA pourrait véritablement briller en conservant son rôle primaire d'assistant.

Retrouvez nos astuces pour mieux communiquer avec ChatGPT ici