Le petit monde de la recherche Web est décidément agité ces derniers temps. Outre les conséquences de l'irruption des robots conversationnels que tout le monde s'arrache, voilà qu'il se murmure que Samsung pourrait abandonner Google comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils électroniques au profit du moteur Bing de Microsoft.

En évoquant cette possibilité, le New York Times fait trembler Alphabet qui pourrait perdre là une manne importante et voir son cauchemar d'un bouleversement du secteur provoqué par les IA génératives se concrétiser.

Google, roi de la recherche internet, est pris de vitesse par ChatGPT d'OpenAI, soutenu et financé par Microsoft avec la ferme intention de l'intégrer de plus en plus étroitement à son moteur de recherche.

Bard en manque de conviction

Google a bien répliqué avec Bard, son propre robot conversationnel, mais c'est désormais une course de vitesse que la firme de Mountain View n'est pas certaine de remporter, au moins à court terme.

Face à cette possibilité, Google serait en "mode panique" à l'idée de perdre son contrat estimé à 3 milliards de dollars de revenus annuels avec Samsung. Pire, et si Apple (qui rapporte 20 milliards de dollars par an) décidait de faire la même chose plus tard ?

Les investisseurs n'ont pas caché leur inquiétude et le cours d'Alphabet, maison mère de Google, a reculé de près de 4% ce lundi dans la perspective de la perte de ces revenus, effaçant 50 milliards de dollars de valorisation.

Une carte à jouer pour Microsoft

Après des années de domination de Google dans les moteurs de recherche, Microsoft a-t-il enfin trouvé la parade qui permettrait à son propre moteur Bing de reprendre des parts de marché, voire de passer devant son concurrent ? Il est trop tôt pour le dire mais ChatGPT est peut-être bien le cheval de Troie que Google n'avait pas vu venir.

La présentation de Bard n'a pas permis de rassurer les actionnaires du groupe, sa démonstration ayant fait émerger des erreurs dans les réponses fournies par l'IA, ce qui lui a coûté cher en valorisation et en perte de confiance.

L'indétrônable Google dans la recherche apparaît désormais comme affaibli et en retrait dans la course aux IA, ce qui veut dire aussi que la mise à niveau pour rattraper Bing dans ce domaine s'annonce déjà coûteuse en R&D, ce qui n'est pas non plus pour rassurer les actionnaires.

Un projet Magi de riposte rapide à Bing

Google va donc devoir réagir rapidement pour ne pas apparaître dépassé par les événements. Et cela pourrait se traduire par des annonces dès l'événement développeurs Google I/O au mois de mai.

La firme pourrait y présenter un projet Magi développé en urgence pour intégrer une IA générative dans ses services en ligne et son moteur de recherche tout en essayant de limiter au maximum les effets de bord du développement de ce type d'IA (propos dérangeants, hallucinations, fake news...).

Contrairement à d'autres, Google a beaucoup à perdre en terme d'image si son moteur de recherche avec IA fournit des réponses erronées ou fantaisistes. C'est le type de défaut qui peut conduire les utilisateurs à aller voir ailleurs...et à y rester.

Et si Magi pourra répondre à des requêtes, il saura comme ChatGPT contribuer à écrire et corriger du code informatique, avec l'ambition d'en faire un outil capable d'épauler les développeurs et d'ouvrir la voie d'une programmation où il suffira de décrire le fonctionnement d'une application en langage naturel pour qu'elle soit produite par l'intelligence artificielle. Toute la difficulté sera alors de trouver les bons termes pour mener l'IA au résultat escompté.