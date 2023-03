Il y a quelques semaines, Microsoft déployait une nouvelle version de son moteur de recherche Bing qui profite de l'intégration de l'intelligence artificielle conversationnelle ChatGPT.

Microsoft a lourdement investi dans les sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle ces dernières années, et notamment OpenAI. L'idée est de proposer un véritable assistant capable de mieux répondre aux demandes des utilisateurs, ce qui devrait permettre de doper les performances du moteur de recherche de la marque.

Bing a bien profité de l'intégration de ChatGPT

Face à l'annonce, les curieux se sont montrés nombreux à essayer la nouvelle version de Bing. Sur son site officiel, Microsoft annonce ainsi avoir enregistré plus d'un million d'utilisateurs supplémentaires et avoir dépassé le cap des 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur Bing.

Pour de nombreux utilisateurs, il s'agissait de leur première fois sur Bing, puisque rappelons que c'est Google qui capte la majorité des recherches à travers le monde.

Microsoft dit enregistrer au moins 3 conversations par session et par utilisateur, et plus de 45 millions de discussions enregistrées depuis le lancement du nouveau Bing.

Néanmoins, il y a peu de chance que la situation perdure très longtemps : à mesure que les autres moteurs de recherche se dotent d'une intelligence artificielle, les utilisateurs devraient retrouver leurs habitudes.

C'est d'ailleurs pour cela que Google a mis les bouchées doubles pour le lancement de Bard, sa propre IA dédiée à son moteur de recherche.